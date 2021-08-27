В Египте нашли останки кита с четырьмя лапами: как он выглядел (ФОТО)

В Западной пустыне Египта были найдены окаменелости нового вида четвероногих китов — Phiomicetus anubis. Эти морские млекопитающие жили на Земле 43 миллиона лет назад. Об этом сообщает издание ВВС.

Кит с четырьмя лапами. Фото ВВС

Как пишет источник, четвероногий кит имел вес около 600 килограмм, а его длина составляла три метра. У земноводного были отлично развиты челюсти, что помогало им в поимке добычи. Согласно результатам исследования, данный вид китов обитал как в воде, так и на суше.

Изучением части найденного в пустыне скелета занимались ученые Университета Мансура, который считается одним из крупнейших и авторитетных в стране. К слову, район, где нашли окаменелость, ранее являлся морем, а сейчас место превратилось в пустыню.





Авторы исследования отмечают, что Phiomicetus anubis — это новый ключевой вид китов. Данная находка является важным открытием для египетской палеонтологии. Также по их словам, ранее окаменелости древних китов были найдены в Африке. Именно Phiomicetus anubis считается самым ранним типом полуводных китов, обнаруженных на территории Африки.

Считается, что примерно 50 млн лет назад на Земле впервые появились киты. Десять лет назад ученым удалось найти в Перу останки необычного кита, у которого были четыре лапы, а также копыта.

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