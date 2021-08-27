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Главная Новости Общество наука и обучение В Египте нашли останки кита с четырьмя лапами: как он выглядел (ФОТО)
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В Египте нашли останки кита с четырьмя лапами: как он выглядел (ФОТО)

Эти киты жили на Земле более 40 миллионов лет назад

сегодня, 15:43
Автор:

Денис Подставной

В Западной пустыне Египта были найдены окаменелости нового вида четвероногих китов — Phiomicetus anubis. Эти морские млекопитающие жили на Земле 43 миллиона лет назад. Об этом сообщает издание ВВС.

В Египте нашли останки кита с четырьмя лапами: как он выглядел (ФОТО)

Кит с четырьмя лапами. Фото ВВС

Как пишет источник, четвероногий кит имел вес около 600 килограмм, а его длина составляла три метра. У земноводного были отлично развиты челюсти, что помогало им в поимке добычи. Согласно результатам исследования, данный вид китов обитал как в воде, так и на суше. 

Изучением части найденного в пустыне скелета занимались ученые Университета Мансура, который  считается одним из крупнейших и авторитетных в стране. К слову, район, где нашли окаменелость, ранее являлся морем, а сейчас место превратилось в пустыню.

В Египте нашли останки кита с четырьмя лапами: как он выглядел (ФОТО) - фото 2

Авторы исследования отмечают, что Phiomicetus anubis — это новый ключевой вид китов. Данная находка является важным открытием для египетской палеонтологии. Также по их словам, ранее окаменелости древних китов были найдены в Африке. Именно Phiomicetus anubis считается самым ранним типом полуводных китов, обнаруженных  на территории Африки.

Считается, что примерно 50 млн лет назад на Земле впервые появились киты. Десять лет назад ученым удалось найти в Перу останки необычного кита, у которого были четыре лапы, а также копыта. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в пещере Аргентины нашли останки гигантской летучей мыши, которая существовала 100 тысяч лет назад. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в заброшенной шахте на полуострове Лабрадор были найдены останки насекомого, обитавшего на Земле 100 млн лет назад. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58340807
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