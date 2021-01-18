В египетской истории появилась новая царица: найден ее храм (ФОТО)

Недалеко от Каира, археологи обнаружили древние артефакты, а также погребальный храм одной из древнеегипетских цариц, о которой ранее не было известно.

обнаружен храм новой древнеегипетской царицы / фото: apnews.com

Исследователи рассказали, что в некрополе Саккара они раскопали храм, возраст которого становит около 4200 лет. По надписям они узнали, что принадлежит он царице Нейт, которая была первой женой фараона Тети. До этого ученые знали только о двух женах правителя: Ипуть I и Хьюит II. О царствовании самого фараона также известно мало, исследователи отмечают лишь, что он был первым правителем Шестой династии (правил с 2323 по 2150 годы до нашей эры). Его пирамида находится в Северной Саккаре и впервые была открыта в 1881 году французским египтологом Гастоном Масперо.

Египетский археолог, возглавляющий научную экспедицию Захи Хавасс отметил, что имя древнеегипетской царицы Нейт войдет в историю Древнего царства.

Помимо храма, исследователи также обнаружили другие ценные артефакты: статуи, погребальные маски, гробы с мумиями, игрушки и папирусЮ с изображением главы 17 книги мертвых. Но это всего лишь 30% древностей, которые закопаны в этом месте, остальные все еще находятся под землей.

Напомним, в Египте во время раскопок археологи наткнулись на уникальные артефакты, в частности, выявили саркофаги, захороненные около 2500 лет назад. Находка была обнаружена на глубине 11 м под землей в районе поселка Саккара.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что власти Египта выступили с официальным заявлением о крупной археологической находке. Ученым удалось обнаружить около ста древних саркофагов с мумиями, а также позолоченные колонны и 40 статуй.

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