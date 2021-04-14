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Главная Новости Общество наука и обучение В детсад с двух месяцев: что предлагают в «Слуге народа»
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В детсад с двух месяцев: что предлагают в «Слуге народа»

Дети, пробывшие в детсаде дольше других сверстников, вырастают в более успешных людей, говорит нардеп

сегодня, 14:10
Автор:

Вечканова Елена

В Украине собираются кардинально переформатировать принцип работы дошкольных учреждений. По мнению представителя Комитета ВР, нардепа от "Слуги народа" Владимира Воронова, украинские дети должны получить возможность с минимального возраста пребывать в детских садах.

В детсад с двух месяцев: что предлагают в «Слуге народа»

Детсады в Украине хотят рефомировать. Фото: Katarzyna Bialasiewicz Photographee.eu

Как утверждает чиновник, международные исследования показывают, что дети, которые дольше посещали детсад, демонстрируют лучший уровень развития. По мнению Воронова, это подтверждает необходимость отправлять детей в дошкольные учреждения с самого раннего возраста.

Сегодня украинцы не имеют возможности устроить ребенка младше года в детсад, если речь не о частных учреждениях. Как объясняет Владимир Воронов, комитет ВР, связанный с вопросами дошкольного образования, работает над документом, который поможет решить эту проблему.

Вероятным важным моментом будет реальность посещения малышом детсада уже с 2-месячного возраста. Однако для этого, по словам Воронова, необходимо подготовить всю необходимую почву. Здесь и моменты с сертификацией педагогов и воспитателей, и решение вопросов с помещениями детсадов, и общее изменение финансирование таких учреждений.

Учитывая, что молодые родители часто тратят много времени на исключительно поиск детского сада, Украине нужно заполнить эту нишу. То есть, объясняет Воронов, убрать дефицит дошкольных заведений. Для этого понадобится ряд послаблений,  касающихся аренды помещений для будущего детсада, а также некоторых преференций для лиц, которые возьмутся за создание такого учреждения.

Помимо этого, говорит Владимир Воронов, в сферу дошкольного образования хотят  внедрить принцип финансирования медицинской сферы. Но если там речь идет о пациентах, то здесь деньги "должны ходить за ребенком". По мнению политика, это откроет больше возможностей для родителей выбирать среди различных детсадов. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как будет сформирован процесс обучения для детей, которые не получат прививку от коронавируса. Детали ищите в нашем материале.

Также на портале мы сообщали, когда и на сколько собираются повысить заработные платы украинским педагогам.


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Источник: https://sluga-narodu.com/yevrosadochky-volodymyr-voronov-pro-ranniy-rozvytok-dytyny/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=14.04voronov
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Обусуждения

Таня

сегодня, 13:44

А как же научные исследования о роли матери в жизни ребенка до 3-х лет? А грудное вскармливание? Давайте упраздним материнство, и будем растить биороботов! Нечего молодым матерям прохлаждаться. Давай на работу. 24/7. За минималку. Побольше рабов, поменьше жизни. Ничего. Когда привыкнут, можно будет прямо с роддомов в дошкольные учреждения забирать! Нечего мамкиным молоком питаться. Чем больше потом детей с плохим здоровьем, тем больше потом заработают хозяева фармпрома. Уже и природу хотят отменить. Ничего святого. Уроды.

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