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Главная Новости Общество наука и обучение В центре Млечного Пути нашли остатки другой галактики: научное исследование
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В центре Млечного Пути нашли остатки другой галактики: научное исследование

В центре Млечного Пути найдены следы поглощения другой галактики

сегодня, 17:43
Автор:

Любовь Блажко

Ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось выяснить, что значительная часть звезд, которые окружают черную дыру в центре Млечного Пути, могут быть "неместными". Как предполагают специалисты, они могли появиться из-за карликовой галактики или поглощения другого скопления. Об этом пишет издание zn.

В центре Млечного Пути нашли остатки другой галактики: научное исследование

В центре Млечного Пути нашли остатки другой галактики. Фото: zn.ua

Экспертам пришлось детально изучить около 700 "старых" гигантов, которые расположены в пределах 20 световых лет от центральной черной дыры. Проведенное исследование показало, что есть две отдельные популяции, которые значительно отличаются своими характеристиками.

7 процентов таких звезд имеют низкую металличность, содержание элементов тяжелее водорода и гелия в них оказалось почти в три раза ниже, чем у Солнца. Также известно, что вращаются они вокруг Земли под разными углами. Все это свидетельствует о том, что эта группа звезд — остаток отдельного скопления, поглощенного "ядерным".

Ученые также спроектировали поглощение скопления, которое приблизилось к центру Млечного Пути. Как оказалось, такое слияние могло случиться не так давно – менее трех миллиардов лет назад.

Напомним, ученые выяснили, что находится за пределами Вселенной. 


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