Ученые выяснили, что находится за пределами Вселенной

Ученым удалось установить, что Вселенная появилась около 13.75 млрд лет назад, и за это время успела расшириться до своих теперешних размеров. Об этом пишет издание lenta.

Границы Вселенной. Фото: unsplash

Также научно доказано, что Вселенная увеличивается быстрыми темпами. Самый дальний ее край называется поверхностью последнего рассеяния. Именно там образуются и поступают фотоны реликтового излучения, которые появились сразу после Большого взрыва.

А вот то, что находится за поверхностью последнего рассеяния, выяснить пока не удалось. Исследователи не могут "достать" туда, потому что в том месте не работает излучение. Поэтому им приходиться только делать предположения по поводу того, что же может скрываться за пределами Вселенной.

Если верить теории Лямбда-CDM, то галактики отдаляются друг от друга с ускоренным темпом. Но настанет момент, когда этот темп превысит световую скорость, и они исчезнут с нашего поля зрения. Конечно же, существование галактик не прекратиться, просто они будут за пределами доступного нам пространства. Исходя из этого, ученые предполагают, что за видимой границей Вселенной может скрываться невероятное пространство, которое в разы больше за саму Вселенную.

Напомним, как будет выглядеть Земля, когда растают все ледники (видео).





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