kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.09.2020

BTC/USD

10932.97

ETH/USD

367.48

LTC/USD

48.15

НБУ 16.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые выяснили, что находится за пределами Вселенной
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, что находится за пределами Вселенной

Она продолжает расширяться со скоростью света

сегодня, 16:43
Автор:

Любовь Блажко

Ученым удалось установить, что Вселенная появилась около 13.75 млрд лет назад, и за это время успела расшириться до своих теперешних размеров. Об этом пишет издание lenta.

Ученые выяснили, что находится за пределами Вселенной

Границы Вселенной. Фото: unsplash

Также научно доказано, что Вселенная увеличивается быстрыми темпами. Самый дальний ее край называется поверхностью последнего рассеяния. Именно там образуются и поступают фотоны реликтового излучения, которые появились сразу после Большого взрыва. 

А вот то, что находится за поверхностью последнего рассеяния, выяснить пока не удалось. Исследователи не могут "достать" туда, потому что в том месте не работает излучение. Поэтому им приходиться только делать предположения по поводу того, что же может скрываться за пределами Вселенной. 

Если верить теории Лямбда-CDM, то галактики отдаляются друг от друга с ускоренным темпом. Но настанет момент, когда этот темп превысит световую скорость, и они исчезнут с нашего поля зрения. Конечно же, существование галактик не прекратиться, просто они будут за пределами доступного нам пространства. Исходя из этого, ученые предполагают, что за видимой границей Вселенной может скрываться невероятное пространство, которое в разы больше за саму Вселенную. 

Напомним, как будет выглядеть Земля, когда растают все ледники (видео).



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!