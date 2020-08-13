Украину накрыли магнитные бури: стало известно, когда ощутим самый мощный метеоудар

Сегодня украинцам следует быть более внимательными к своему здоровью, ведь ожидается магнитная буря - средняя по силе, вслед за которой придут куда более мощные. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Ученые говорят, что сегодня метеочувствительные люди могут ощутить средние вспышки на Солнце, поэтому следует уделить особое внимание артериальному давлению. Отметим, что завтра нас вновь ждут аналогичные по силе магнитные бури. А довольно сильные метеоудары ожидаются 21 и 22 августа. Последняя вспышка в этом месяце случится 29 августа.

Стоит учесть, что самыми частыми реакциями на вспышки Солнца является головная боль, перепады давления, слабость, быстрая утомляемость и перепады настроения. Чтобы помочь организму справиться со всем вышеперечисленным, следует больше дышать свежим воздухом, спать не менее восьми часов в сутки, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов.

Напомним, китайские ученые представили миру новое исследование, в котором рассекретили, чем отличается мужской мозг от женского. Сообщается, что эксперты из Китая изучили МРТ более 2000 человек, согласившихся поучаствовать в эксперименте. Были обнаружены различия в строении отдельных областей головного мозга мужчин и женщин.



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