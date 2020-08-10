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Чем мужской мозг отличается от женского: новое исследование

Эксперты из Китая изучили МРТ более 2000 человек, которые согласились поучаствовать в эксперименте, и представили новое исследование про мужчин и женщин

10 августа 2020, 15:35 comments988
Автор:

Елена Волкова
Чем мужской мозг отличается от женского: новое исследование

Китайские ученые представили миру новое исследование, в котором рассекретили, чем отличается мужской мозг от женского. Итог масштабной научной работы опубликовало издание Science and Technology Daily.

Сообщается, что эксперты из Китая изучили МРТ более 2000 человек, которые согласились поучаствовать в эксперименте. И ученые обнаружили различия в строении отдельных областей головного мозга мужчин и женщин. Армин Разнахан из Секции развивающейся нейрогеномики Национального института психического здоровья убежден, что разница в устройстве мужского и женского мозга основана на разной экспрессии генов половых хромосом. Это значит, что мужской мозг действительно отличается от женского в физиологической плоскости. Кроме того, на особенности мозга влияет и окружающая среда, в которой формировался орган. Армин Разнахан говорит, что выделить один доминирующий фактор, от которого зависит особенность строения мозга, невозможно. Дескать, это и генетика, и гендерные различия, и среда.

Ранее мы сообщали о том, что ученые анонсировали крайне редкое явление - полное затмение Солнца, которое продлится 6 минут и 20 секунд. Луна закроет солнце, отбросив тень на землю, 2 августа 2027-го года. Несмотря на то, что удивительное явление нужно ждать почти семь лет, ученые подчеркивают его значимость. Мол, это единственный раз, когда можно увидеть внешнюю белоснежную корону Солнца. А завершится затмение "бриллиантовыми кольцами": солнечные бусины будут переливаться через лунные горы и долины. Ученые говорят, что это будет самое продолжительное полное солнечное затмение в 21-м веке, а следующее подобное возможно лишь в 2114-м году. 


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