Полное затмение Солнца с бриллиантовыми кольцами: топ мест для наблюдения

Ученые анонсировали крайне редкое явление - полное затмение Солнца, которое продлится 6 минут и 20 секунд. Луна закроет солнце, отбросив тень на землю, 2 августа 2027-го года. Об этом сообщает Forbes.

Несмотря на то, что удивительное явление нужно ждать почти семь лет, ученые подчеркивают его значимость. Мол, это единственный раз, когда можно увидеть внешнюю белоснежную корону Солнца. А завершится затмение "бриллиантовыми кольцами": солнечные бусины будут переливаться через лунные горы и долины. Ученые говорят, что это будет самое продолжительное полное солнечное затмение в 21-м веке, а следующее подобное возможно лишь в 2114-м году.

Лучшие места для наблюдения за уникальным явлением:

Кадис, Испания: 2 минуты 51 секунда.

Древний римский город Баэло Клаудиа, Испания: 4 минуты 30 секунд.

Танжер, Марокко: 4 минуты 50 секунд.

Сиди Бухлель,Тунис: 3 минуты 8 секунд.

Острова Керкенна, Тунис: 5 минут 40 секунд.

Мекка, Саудовская Аравия: 5 минут 8 секунд.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что эксперты NASA анонсировали уникальное явление: над Землей пролетала древняя комета Neowise, которую можно увидеть лишь раз в 6800 тысяч лет. Открыли Neowise или, как ее еще называют, C/2020 F3, в конце марта этого года космонавты NASA. Издали комета представляла собой нечеткую светящуюся точку, движущуюся по небу. На самом же деле размеры “точки” внушительные: около 5 км. Эксперты говорят, что ядро космического тела покрыто темными частицами, которые остались с момента формирования - более 4,6 млрд лет назад.

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