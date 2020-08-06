Полное затмение Солнца с бриллиантовыми кольцами: топ мест для наблюдения

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Елена Волкова
Ученые анонсировали крайне редкое явление - полное затмение Солнца, которое продлится 6 минут и 20 секунд. Луна закроет солнце, отбросив тень на землю, 2 августа 2027-го года. Об этом сообщает Forbes.
Несмотря на то, что удивительное явление нужно ждать почти семь лет, ученые подчеркивают его значимость. Мол, это единственный раз, когда можно увидеть внешнюю белоснежную корону Солнца. А завершится затмение "бриллиантовыми кольцами": солнечные бусины будут переливаться через лунные горы и долины. Ученые говорят, что это будет самое продолжительное полное солнечное затмение в 21-м веке, а следующее подобное возможно лишь в 2114-м году.
Лучшие места для наблюдения за уникальным явлением:
Кадис, Испания: 2 минуты 51 секунда.
Древний римский город Баэло Клаудиа, Испания: 4 минуты 30 секунд.
Танжер, Марокко: 4 минуты 50 секунд.
Сиди Бухлель,Тунис: 3 минуты 8 секунд.
Острова Керкенна, Тунис: 5 минут 40 секунд.
Мекка, Саудовская Аравия: 5 минут 8 секунд.
Ранее “Комментарии” сообщали о том, что эксперты NASA анонсировали уникальное явление: над Землей пролетала древняя комета Neowise, которую можно увидеть лишь раз в 6800 тысяч лет. Открыли Neowise или, как ее еще называют, C/2020 F3, в конце марта этого года космонавты NASA. Издали комета представляла собой нечеткую светящуюся точку, движущуюся по небу. На самом же деле размеры “точки” внушительные: около 5 км. Эксперты говорят, что ядро космического тела покрыто темными частицами, которые остались с момента формирования - более 4,6 млрд лет назад.
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