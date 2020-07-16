Крупнейшее космическое событие: украинцы увидят самую яркую комету, пролетающую раз в 6800 лет

Эксперты NASA анонсировали уникальное явление: над Землей пролетит древняя комета Neowise, которую можно увидеть лишь раз в 6800 тысяч лет. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Открыли Neowise или, как ее еще называют, C/2020 F3 в конце марта этого года космонавты NASA. Издали комета представляла собой нечеткую светящуюся точку, движущуюся по небу. На самом же деле размеры “точки” внушительные: около 5 км. Эксперты говорят, что ядро космического тела покрыто темными частицами, которые остались с момента формирования - более 4,6 млрд лет назад.

Увидеть древнюю комету можно будет в ночь с 22 на 23 июля. Ученые уже назвали ее крупнейшим космическим событием для землян, так как Neowise будет видна невооруженным глазом. Она является самой яркой кометой за последние 23 года, и яркость ее сравнима со звездами в ночном небе.

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