Цветение Черного моря показали из космоса - ВИДЕО

Фото: Facebook/Людмила Клименко

Цветение Черного моря видно из космоса. Масштабы размножения водорослей у побережья украинских морских курортов показали специалисты Национального центра управления и испытания космических средств.

Зеленые водоросли начало выбрасывать на побережье курортов Черного моря еще две недели назад. На солнце они превращаются в настоящее болото. В воде водорослей также местами достаточно много. В частности, на них жалуются посетители пляжей в Одессе. И все же, согласно данным спутника, самая высокая концентрация водорослей сейчас наблюдается около Затоки, Лебедевки, Белгород-Днестровского, Южного, Очакова, Станислава, Лазурного и Голой Пристани. При этом уровень загрязнения, спровоцированный цветением, оценивают как средний.

Также страдают от нашествия водорослей озера Шаганы, Сасык, Алибей, Днестровский лиман, а также три залива: Тендривский, Джарылгацкий и Днепровский.

В районе Одессы сейчас зеленых водорослей чуть уменьшилась.





Степень загрязнения Черного моря изучали в течение нескольких дней - с 28 до 1-го июля. Упор сделали на северо-западную часть Черного моря. А в качестве индикатора загрязнения воды биомассой выбрали хлорофилл. Чем больше его - тем интенсивнее цветут водоросли на поверхности моря.

Ранее "Комментарии" рассказывали, где в Украине сейчас самое теплое море.

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