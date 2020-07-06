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Стало известно, где в Украине самая теплая вода в море

В Укргидрометцентре назвали населенные пункты, где самое теплое море в Украине

сегодня, 16:09
Автор:

Таисия Ерохина
Стало известно, где в Украине самая теплая вода в море

В Украине самая теплая вода в море в Херсонской области, а именно – в селе Хорлы. Там температура воды достигает 29 градусов тепла. Об этом пишет УНН со ссылкой на комментарий ведущего синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Голени.

Так, на Черном море наиболее теплое море в селе Приморском в Одесской области – 24-26 градусов тепла, в городе Очакове Николаевской области – 27 градусов тепла, а в селе Хорлы Херсонской области – 29 градусов.

Тогда как на Азовском море самое теплое море в городе Геническ – 28 градусов тепла, а в Бердянске и Мариуполе – по 28 градусов тепла.

Напомним, ГСЧС бьет тревогу: в июне уже утонуло больше сотни людей. Спасатели ГСЧС рассказали о правилах безопасности досуга возле воды, потому как на водоемах с начала июня утонуло немалое количество людей.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие полезные свойства имеет морская вода. Так, для тех, кто еще не определился, куда поехать в отпуск, будет полезно узнать, почему море может оказаться лучше горного курорта.


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