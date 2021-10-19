Украинские ученые нашли как предотвратить развитие опасного осложнения от COVID-19

Ученые исследовали что в нашем организме влияет на патогенетические цепи коронавирусной болезни и как протекает эта болезнь. Хорошие новости в том, что на основе исследований, которые сейчас проводят, в Украине смогут разрабатывать эффективные лекарства от этого вируса, чтобы меньше он поражал легкие. Об этом сообщается на странице Института молекулярной биологии и генетики и Института физиологии имени А.А. Богомольца в Facebook.

На основе разработок можно будет создать лекарства от коронавирусной болезни, фото из открытых источников

По результатам исследований, что еще продолжаются, соединения могут использовать для создания лекарств от осложнений коронавирусной болезни — развития опасного острого респираторного дистресс-синдрома. Соединения, которые тестируют ученые, будут влиять на гранулоциты в крови человека и блокировать воспаление в легких.

Вирус SARS-CoV-2 влияет на гранулоциты таким образом, что они погибают. А именно эти клетки нашей крови улавливают микробы и вирусы, которые вредны для организма.

За полтора года ученые смогли выбрать и протестировать несколько соединений, которые будут эффективными в сдерживании развития воспаления легких. Над разработкой трудятся ученые отдела биомедицинской химии ИМБГ.

Уже проведено компьютерное моделирование и синтезированы эти соединения. Проводятся эксперименты in vivo, то есть на живых организмах. Этот важный проект ученых из двух академических институтов (руководитель проекту — д. Х .н. Сергей Ярмолюк, ИМБГ) поддержал Национальный фонд исследований Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", на аннексированном полуострове ввели обязательную вакцинацию. Местная оккупационная власть установила определенные требования к уровню вакцинации населения, которое, вероятно, будут вакцинировать российской вакциной.





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