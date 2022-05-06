Украинцы смогут учиться бесплатно в одном из самых престижных университетов мира

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Для студентов Украины Оксфордский университет запустит программу стипендий. С помощью такой программы студенты смогут получить бесплатное образование в магистратуре и в аспирантуре. Об этом пишет INEWS.



Украинские беженцы смогут подать заявку на годовой курс со стипендиями, финансировать стипендии будут Оксфорд и колледжи-участники. Для украинцев отменят оплату за курсы и подачу заявки в аспирантуру. Ученые, которые поступят в университет, будут получать бесплатное проживание и питание, а также грант в размере 7500 фунтов стерлингов.

Программа стипендий будет действовать с сентября этого года для аспирантов из Украины, а обычно проживающие в Украине выпускники получат до 20 стипендий на магистерские курсы университета.

Профессор Луиза Ричардсон, проректор Оксфордского университета, сказала: "Как и другие, мы были шокированы страданиями и разрушениями, вызванными российским вторжением в Украину. Наша община едина в стремлении чем-нибудь помочь. Эти стипендии представляют наши усилия, чтобы дать возможность студентам и учёным. Мы с нетерпением ждем, что коллеги из Украины приедут в Оксфордский университет".

Оксфорд заявил, что работает над тем, чтобы оказать социальную поддержку – включая финансовую поддержку, если это необходимо – нынешним студентам, пострадавшим от войны в Украине. Университет заявил, что также поддерживает Совет ученых из группы риска, помогая ученым по всему миру переехать в безопасное место, где они могут продолжить свою работу, в том числе из Украины.

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