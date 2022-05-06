logo

BTC/USD

35947.46

ETH/USD

2688.44

LTC/USD

95.90

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Украинцы смогут учиться бесплатно в одном из самых престижных университетов мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы смогут учиться бесплатно в одном из самых престижных университетов мира

Оксфорд поддерживает украинских ученых и предлагает стипендии на обучение

6 мая 2022, 16:19
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украинцы смогут учиться бесплатно в одном из самых престижных университетов мира

Фото иллюстративное / Pixabay

Для студентов Украины Оксфордский университет запустит программу стипендий. С помощью такой программы студенты смогут получить бесплатное образование в магистратуре и в аспирантуре. Об этом пишет INEWS.

Украинские беженцы смогут подать заявку на годовой курс со стипендиями, финансировать стипендии будут Оксфорд и колледжи-участники. Для украинцев отменят оплату за курсы и подачу заявки в аспирантуру. Ученые, которые поступят в университет, будут получать бесплатное проживание и питание, а также грант в размере 7500 фунтов стерлингов.

Программа стипендий будет действовать с сентября этого года для аспирантов из Украины, а обычно проживающие в Украине выпускники получат до 20 стипендий на магистерские курсы университета.

Профессор Луиза Ричардсон, проректор Оксфордского университета, сказала: "Как и другие, мы были шокированы страданиями и разрушениями, вызванными российским вторжением в Украину. Наша община едина в стремлении чем-нибудь помочь. Эти стипендии представляют наши усилия, чтобы дать возможность студентам и учёным. Мы с нетерпением ждем, что коллеги из Украины приедут в Оксфордский университет".

Оксфорд заявил, что работает над тем, чтобы оказать социальную поддержку – включая финансовую поддержку, если это необходимо – нынешним студентам, пострадавшим от войны в Украине. Университет заявил, что также поддерживает Совет ученых из группы риска, помогая ученым по всему миру переехать в безопасное место, где они могут продолжить свою работу, в том числе из Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", нужно перестать брать всех подряд в университеты — Инна Совсун о проблемах образования.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://inews.co.uk/news/education/oxford-university-scholarship-free-ukrainian-refugees-1613403
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!