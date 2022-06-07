Украинцев предупредили о резкой смене погоды: прогноз на 7 июня

Лето начинает понемногу вступать в свои права и радовать нас жаркими деньками. Сегодня, 7 июня, в Украине будет преимущественно солнечная и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 7 июня (фото из открытых источников)

Известно, что вторник действительно обещает быть горячим. Осадков в Украине не прогнозируется ни в дневное, ни в ночное время (кроме Симферополя, там будет дождить). В закарпатских горах тоже может местами пробежаться маленький дождь.

Средняя температура воздуха 7 июня в стране составит +24…+28 градусов. Жарче всего будет на Закарпатье, там столбики термометра поднимутся до +29 градусов, а вот прохладнее всего будет в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

В столице Украины, 7 июня, осадков не прогнозируют, будет тепло. Температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Также своим прогнозом погоды на странице в соцсети Facebook поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, новая неделя начнется под протекцией антициклона Burkhart, он принесет сухую и теплую погоду с высоким атмосферным давлением. Ветер чуть утихнет, 7 июня, он будет юго-восточным и умеренным.

Синоптик также отметила, что температура воды в Днепре поднимется до +19 градусов, что уже вполне приемлемо для купания. Это для тех, кому не терпится окунуться в свежую водичку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что июнь 2022 года не обойдется без магнитных бурь, но как утверждают эксперты, они будут довольно умеренными и спокойными. Однако, в эти дни важно проявить осторожность и позаботиться о своем здоровье.

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