Украинцев предупредили о резкой смене погоды: прогноз на 7 июня

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Светлана Шкурупий
Лето
начинает понемногу вступать в свои права и радовать нас жаркими деньками.
Сегодня, 7 июня, в Украине будет преимущественно солнечная и сухая погода. Об
этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 7 июня (фото из открытых источников)
Известно,
что вторник действительно обещает быть горячим. Осадков в Украине не
прогнозируется ни в дневное, ни в ночное время (кроме Симферополя, там будет
дождить). В закарпатских горах тоже может местами пробежаться маленький дождь.
Средняя
температура воздуха 7 июня в стране составит +24…+28 градусов. Жарче всего
будет на Закарпатье, там столбики термометра поднимутся до +29 градусов, а вот
прохладнее всего будет в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
В
столице Украины, 7 июня, осадков не прогнозируют, будет тепло. Температура
воздуха прогреется до +25 градусов.
Также
своим прогнозом погоды на странице в соцсети Facebook поделилась украинский
синоптик Наталья Диденко. По ее словам, новая неделя начнется под протекцией
антициклона Burkhart, он принесет сухую и теплую погоду с высоким атмосферным
давлением. Ветер чуть утихнет, 7 июня, он будет юго-восточным и умеренным.
Синоптик
также отметила, что температура воды в Днепре поднимется до +19 градусов, что
уже вполне приемлемо для купания. Это для тех, кому не терпится окунуться в
свежую водичку.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что июнь 2022 года не обойдется без
магнитных бурь, но как утверждают эксперты, они будут довольно умеренными и
спокойными. Однако, в эти дни важно проявить осторожность и позаботиться о
своем здоровье.
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