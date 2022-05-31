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Магнитные бури в июне 2022 года: названы самые опасные даты

Эксперты опубликовали календарь магнитных бурь на июнь 2022 года: в какие даты ожидаются самые опасные дни

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Следующий месяц не обойдется без магнитных бурь, но как утверждают эксперты, они будут довольно умеренными и спокойными. Однако, в эти дни важно проявить осторожность и позаботиться о своем здоровье.

Магнитные бури в июне 2022 года: названы самые опасные даты

График магнитных бурь на июнь в 2022 году (фото из открытых источников)

Итак, первая декада июня пройдет без солнечной активности, а вот после 10 числа ожидаются геомагнитные колебания, который продляться до 12 июня. Следующую бурю средней силы эксперты прогнозируют 15 числа, она затянется на два дня.  Также всплески ожидаются с 23 по 25 июня, и небольшие магнитные колебания накроют Землю 30 июня.

Самыми опасными для метеозависимых людей окажутся 11, 16 и 24 числа следующего месяца. В эти дни нужно постараться отдыхать, хорошо питаться, не отправляться в длительные путешествия и не злоупотреблять алкоголем. Полезны прогулки на свежем воздухе.

Магнитные бури способны ухудшить самочувствие, в частности вызвать перепады артериального давления, повышенную раздражительность, утомляемость, апатию, агрессию, а также обострить хронические заболевания. Некоторые люди могут жаловаться на ломоту в костях, тошноту, боли в животе и отсутствие аппетита.

Еще в периоды магнитных бурь необходимо особое внимание уделить психологическому здоровью — не провоцируйте конфликты, не начинайте выяснять отношения.

Напомним, что ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства показали, как выглядит самая похожая на Землю планета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астроном Кильского университета Жакко ван Лун рассказал, может ли наша планета остановиться и что произойдет в таком случае.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/magnitnye-buri-iyune-2022-goda-nazvany-opasnye-1653425433.html
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