Магнитные бури в июне 2022 года: названы самые опасные даты

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Светлана Шкурупий
Следующий
месяц не обойдется без магнитных бурь, но как утверждают эксперты, они будут довольно
умеренными и спокойными. Однако, в эти дни важно проявить осторожность и
позаботиться о своем здоровье.
График магнитных бурь на июнь в 2022 году (фото из открытых источников)
Итак,
первая декада июня пройдет без солнечной активности, а вот после 10 числа
ожидаются геомагнитные колебания, который продляться до 12 июня. Следующую бурю
средней силы эксперты прогнозируют 15 числа, она затянется на два дня. Также всплески ожидаются с 23 по 25 июня, и небольшие магнитные колебания накроют Землю 30 июня.
Самыми
опасными для метеозависимых людей окажутся 11, 16 и 24 числа следующего месяца.
В эти дни нужно постараться отдыхать, хорошо питаться, не отправляться в
длительные путешествия и не злоупотреблять алкоголем. Полезны прогулки на
свежем воздухе.
Магнитные
бури способны ухудшить самочувствие, в частности вызвать перепады артериального
давления, повышенную раздражительность, утомляемость, апатию, агрессию, а также
обострить хронические заболевания. Некоторые люди могут жаловаться на ломоту в
костях, тошноту, боли в животе и отсутствие аппетита.
Еще
в периоды магнитных бурь необходимо особое внимание уделить психологическому
здоровью — не провоцируйте конфликты, не начинайте выяснять отношения.
Напомним,
что ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического
пространства показали, как выглядит самая похожая на Землю планета.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что астроном Кильского университета
Жакко ван Лун рассказал, может ли наша планета остановиться и что произойдет в
таком случае.
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