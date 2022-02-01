Украина подготовила команду ученых для экспедиции на Антарктиду: почему увеличили количество женщин (ФОТО)

В Украине сформировали команду экспедиции на Антарктиду. На зимовку 2022-2023 отправят 14 украинцев. Было принято решение не только увеличить общее количество участников команды, но и количество женщин в составе. Их в этот раз будет трое. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, передает портал "Комментарии".

Украинская экспедиция на Антарктиду. Фото из открытых источников

“За время украинских антарктических экспедиций количество зимовников менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому у 27-й УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление – геофизика, метеорология, биология, и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин”, – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Увеличение количества ученых позволит Украине продвигаться быстрее в сфере научных исследований в Антарктике, которые сейчас особенно актуальны в связи с климатическими изменениями. На станции недавно было модернизировано биологическую лабораторию, установлено новые приборы для метеорологических и геокосмических исследований. Также на такое решение повлияли и климатические изменения, ведь теперь весна на станции начинается раньше, чем туда может добраться летний отряд ученых, поэтому значительно увеличивается нагрузка на биологов-зимовщиков.

Что касается женщин, то до 2018 года на протяжении 20 лет женщины вообще не брали в экспедицию. В этот раз поедут сразу три женщины – две метеорологини и одна биологиня.

Также в составе команды отправится 21-летний ученый. Он самый молодой за всю историю экспедиций. Самому старшему – 50.

Из 14 будущих полярников шесть уже работали в подобных экспедициях на "Вернадском", а для других восьми это будет первый опыт.









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