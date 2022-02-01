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В Украине супермаркет будет забирать вторсырье на переработку у тех, кто закажет доставку продуктов

У клиентов супермаркета будут принимать бумагу, пластик, металл и стекло

сегодня, 09:50
Автор:

Людмила Слободенюк
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Украинцам в одном из супермаркетов предлагают новую услугу — все, кто заказывает продукты с доставкой, может отдать курьеру собранное вторсырье, которые отправят на переработку. Об этом сообщили на сайте сети торгового заведения, передает портал "Комментарии".

В Украине супермаркет будет забирать вторсырье на переработку у тех, кто закажет доставку продуктов

Переработка вторсырья в Украине. Фото из открытых источников

В настоящее время в Украине переработкой вторсырья занимается немало предприятий. Однако украинцам, чтобы сдать мусор на переработку, нужно самостоятельно его довести, или же отправить транспортными службами. А это требует дополнительного времени и затрат. Отныне сеть супермаркетов "Сільпо" запустила новую услугу, которая предлагает всем клиентам, заказавшим доставку товаров домой — сдать на переработку вторичное сырье.

Курьер, который будет привозить заказ, сможет унести с собой до 60 л мусора. Это могут быть упаковка тетрапак, бумажные упаковки, картон, бумажные пакеты и стаканчики, прозрачные бутылки ПЭТ, бутылки от бытовой химии HDPE, крышечки от бутылок, стретч-пленка, алюминиевые банки, стеклянные бутылки. Все это нужно подготовить: посортировать и помыть. Бумага, картон, банки и бутылки – как можно сильнее сжать, чтобы разместить отходы компактно.

Вся эта бумага, пластик, металл и стекло будут переданы для переработки без дополнительных доплат за услугу.

"Не кладите во вторсырье запрещенные предметы, чтобы это было действительно эффективно и экологически" — просят клиентов в Сильпо.

Напомним, ранее "Комментарии писали о том, что с 1 февраля 2022 года в Украине придется больше платить за пластиковые пакеты. Цена за единицу будет составлять от 2 до 3 гривен в зависимости от характеристик товара.   В свою очередь, в Министерстве экономики отмечают, что подорожание пластиковых пакетов будет способствовать ограничению оборота таких товаров и улучшению экологической ситуации в Украине.

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Источник: https://silpo.ua/ekodruzhnist-silpo/zaberemo-vtorsirovinu-na-pererobku
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