Учитель на хлебе наочно показал, почему лучше всего мыть руки с мылом

Учитель в Англии провел интересный опыт, который доказал, что нет ничего лучше из гигиенических действий кроме того, что мыть руки с мылом. Таким образом захотел научить учеников начальных классов придерживаться правил гигиены. Для этого он провел наглядный эксперимент. Он использовал 5 кусков хлеба. Первым куском он протер по клавиатуре компьютера, второй кусок стал контрольным. Он был абсолютно чист. Третий кусок подержали в своих руках ученики. С четвертым случилось то же самое, что и с третьим, за исключение того, что дети держали его, предварительно помыв руки с мылом. Пятого куска дети касались после использования санитайзера с содержанием спирта. Затем хлеб поместили в пять пластиковых пакетов, чтобы получить результаты, которые потрясли всех: на фото видно, что контрольный кусок и кусок под номером четыре абсолютно чисты. Более всего подвергся плесени кусок номер один, сильно пострадал кусок хлеба после грязных рук. В меньшей степени — хлеб, который трогали после использования санитейзера. Но в то же время, он не остался также чист, как кусок хлеба, который брали руками после мытья мылом. Таким образом преподаватель доказал, что нет ничего более чистого, чем мытье рук мылом.





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