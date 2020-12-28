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Главная Новости Общество наука и обучение Учитель на хлебе наочно показал, почему лучше всего мыть руки с мылом
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Учитель на хлебе наочно показал, почему лучше всего мыть руки с мылом

Результаты опыта поражают

сегодня, 20:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

Учитель в Англии провел интересный опыт, который доказал, что нет ничего лучше из гигиенических действий кроме того, что мыть руки с мылом. Таким образом захотел научить учеников начальных классов придерживаться правил гигиены. Для этого он провел наглядный эксперимент. Он использовал 5 кусков хлеба. Первым куском он протер по клавиатуре компьютера, второй кусок стал контрольным. Он был абсолютно чист. Третий кусок подержали в своих руках ученики. С четвертым случилось то же самое, что и с третьим, за исключение того, что дети держали его, предварительно помыв руки с мылом. Пятого куска дети касались после использования санитайзера с содержанием спирта. Затем хлеб поместили в пять пластиковых пакетов, чтобы получить результаты, которые потрясли всех: на фото видно, что контрольный кусок и кусок под номером четыре абсолютно чисты. Более всего подвергся плесени кусок номер один, сильно пострадал кусок хлеба после грязных рук. В меньшей степени — хлеб, который трогали после использования санитейзера. Но в то же время, он не остался также чист, как кусок хлеба, который брали руками после мытья мылом.  Таким образом преподаватель доказал, что нет ничего более чистого, чем мытье рук мылом.

Учитель на хлебе наочно показал, почему лучше всего мыть руки с мылом

Учитель на хлебе наочно показал, почему лучше всего мыть руки с мылом - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что в глубинке России недавно открыли памятник героине русских сказок Алёнке, которая, согласно поверью, основала село Новая Алёновка, которое в будущем превратилось в современный город.  

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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=3880979608599198&set=gm.836454913870791
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