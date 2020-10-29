Специалисты обнаружили ультрафиолетовые вспышки в атмосфере Юпитера, которые подобны спрайтам и эльфам на нашей планете. Об этом пишет издание unian.

Ученые зафиксировали огромные вспышки в атмосфере Юпитера. Фото: unsplash

Этот факт удалось зафиксировать экспертам из Юго-западного научно-исследовательского института в США, результаты своей работы они уже опубликовали в Journal of Geophysical.

Данное открытие им помог сделать ультрафиолетовый спектрограф на борту космического аппарата Juno. Он четко воспроизвел 11 коротких вспышек, которые длились не более 1,4 миллисекунды. Они появились в атмосфере газового гиганта на высоте 260 километров над слоем, там давление достигает атмосферного давления на планете на уровне моря (а это 1 бар).

Ученые абсолютно уверены в том, что подобное явление никак нельзя считать обычными молниями. Потому как в нем преобладали ультрафиолетовые вспышки серии Лаймана, который появляется из-за перехода электронов с возбужденных энергетических уровней в атоме водорода на первый. Эти данные позволили специалистам предположить, что они зафиксировали TLE.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на Земле появился кислород. На данный момент ученым удалось установить тот факт, что когда железо входит в контакт с серой вулкана, то вместе они начинают создавать пирит – минерал, который очень похож на золото. И в процессе такого взаимодействия появляется кислород.







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