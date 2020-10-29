kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.10.2020

BTC/USD

13577.95

ETH/USD

391.68

LTC/USD

55.22

НБУ 29.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые зафиксировали огромные вспышки в атмосфере Юпитера
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые зафиксировали огромные вспышки в атмосфере Юпитера

Спектрограф обнаружил всего 11 кратковременных ярких вспышек, которые длились не более 1,4 миллисекунды

сегодня, 19:51
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты обнаружили ультрафиолетовые вспышки в атмосфере Юпитера, которые подобны спрайтам и эльфам на нашей планете. Об этом пишет издание unian.

Ученые зафиксировали огромные вспышки в атмосфере Юпитера

Ученые зафиксировали огромные вспышки в атмосфере Юпитера. Фото: unsplash

Этот факт удалось зафиксировать экспертам из Юго-западного научно-исследовательского института в США, результаты своей работы они уже опубликовали в Journal of Geophysical. 

Данное открытие им помог сделать ультрафиолетовый спектрограф на борту космического аппарата Juno. Он четко воспроизвел 11 коротких вспышек, которые длились не более 1,4 миллисекунды. Они появились в атмосфере газового гиганта на высоте 260 километров над слоем, там давление достигает атмосферного давления на планете на уровне моря (а это 1 бар). 

Ученые абсолютно уверены в том, что подобное явление никак нельзя считать обычными молниями. Потому как в нем преобладали ультрафиолетовые вспышки серии Лаймана, который появляется из-за перехода электронов с возбужденных энергетических уровней в атоме водорода на первый. Эти данные позволили специалистам предположить, что они зафиксировали TLE.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на Земле появился кислород. На данный момент ученым удалось установить тот факт, что когда железо входит в контакт с серой вулкана, то вместе они начинают создавать пирит – минерал, который очень похож на золото. И в процессе такого взаимодействия появляется кислород. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ