Ученые выяснили, сколько весит иммунитет человека

Иммунная система человека состоит из различных клеток, созданных для борьбы против чужеродных тел. Согласно исследованию ученых, общее количество таких клеток в организме человека составляет 1,8 трлн клеток, что соответствует массе около 1,2 кг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Science Alert.



Ученые изучили вес иммунитета в организме человека. Фото из открытых источников

Ученые из Института науки Вейцмана в Израиле были недовольны предварительными оценками веса иммунной системы, которая в разных исследованиях показывала очень отличительные результаты.

Ученые в своей работе измерили количество клеток иммунной системы в различных тканях и органах человека и пришли к выводу, что мужчина весом около 70 кг и в возрасте 20-30 лет имеет 1,8 млн. клеток иммунитета, то есть 1,2 кг. Таким образом, защита организма человека имеет вес среднего ананаса.

Женщина того же возраста весом 60 кг будет иметь 1,5 трлн иммунных клеток, что соответствует 1 кг иммунитета. Для ребенка 10 лет вес иммунных клеток будет достигать 600 граммов, а количество их будет соответствовать 1 трлн.

Ученые в своих исследованиях также обнаружили, что лимфоциты, производящие антитела для нейтрализации патогенов, составляют около 40% от всех иммунных клеток. Однако они являются одними из самых маленьких клеток, поэтому лимфоциты от массы всей иммунной системы составляют всего 15%.

В то время по словам автора статьи Рона Сендера и его коллег, иммунные клетки, которые в 3-10 раз больше лейкоцитов — дендритные клетки и тучные клетки составляют менее 20% от общего количества иммунных клеток, однако относительно массы иммунитета — они отвечают за 60 %.

Исследователи утверждают, что в кишечнике содержится всего 3% всех иммунных клеток человека, а в крови их еще меньше – 2%. Ученые указывают, что большинство клеток иммунитета у человека содержится в лимфатических узлах, костном мозге и селезенке.

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