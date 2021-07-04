Ученые выяснили, сколько будут жить люди в 2100 году

На продолжительность жизни людей влияет множество факторов. Сейчас, согласно данным, человек в среднем живет 71 год, но к 2100 году, как прогнозируют исследователи, этот показатель будет значительно выше.

Сколько будут жить люди в 2100 году / Фото: Copyright 2019 / Sergii Gnatiuk/Shutterstock

Американские ученые предполагают, что спустя 79 лет продолжительность жизни людей увеличиться до 120 лет. Их выводы были сделаны на основе результатов демографических прогнозов, статистики по выживаемости пожилых людей, а также данных в международной базе по долголетию людей.

Исследователи утверждают, что к 2100 году 89% людей будут жить до 126 лет, 44% — до 128, а свой 130-й день рождения смогут отметить около 13% людей на Земле. В ходе своего исследования эксперты опирались также на статистическое моделирование, куда включили такие факторы, как развитие медицины, генетики и другие показатели, способствующие увеличению продолжительности жизни.

К слову, на данный момент, согласно данным Книги рекордов Гиннеса, самого старого человека в мире зовут Эмилио Флорес Маркес и ему 112 лет. Живет мужчина в Пуэрто-Рико.

Напомним, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Украине не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по Земному шару, учитывая Африку и другие страны. Директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова отметила, что такая неутешительная статистика вызвана длительным сохранением слишком низкого уровня рождаемости в стране.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученый Янь Чжэна вместе с командой провел исследование и определил диету, которая способна продлить жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!