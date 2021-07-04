logo
Русский Українська

BTC/USD

35564.09

ETH/USD

2360.86

LTC/USD

145.66

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые выяснили, сколько будут жить люди в 2100 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, сколько будут жить люди в 2100 году

Исследователи из Вашингтонского университета в США поделились прогнозом относительно продолжительности жизни людей в 2100 году

сегодня, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

На продолжительность жизни людей влияет множество факторов. Сейчас, согласно данным, человек в среднем живет 71 год, но к 2100 году, как прогнозируют исследователи, этот показатель будет значительно выше.

Ученые выяснили, сколько будут жить люди в 2100 году

Сколько будут жить люди в 2100 году / Фото: Copyright 2019 / Sergii Gnatiuk/Shutterstock

Американские ученые предполагают, что спустя 79 лет продолжительность жизни людей увеличиться до 120 лет. Их выводы были сделаны на основе результатов демографических прогнозов, статистики по выживаемости пожилых людей, а также данных в международной базе по долголетию людей.

Исследователи утверждают, что к 2100 году 89% людей будут жить до 126 лет, 44% — до 128, а свой 130-й день рождения смогут отметить около 13% людей на Земле. В ходе своего исследования эксперты опирались также на статистическое моделирование, куда включили такие факторы, как развитие медицины, генетики и другие показатели, способствующие увеличению продолжительности жизни. 

К слову, на данный момент, согласно данным Книги рекордов Гиннеса, самого старого человека в мире зовут Эмилио Флорес Маркес и ему 112 лет. Живет мужчина в Пуэрто-Рико. 

Напомним, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Украине не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по Земному шару, учитывая Африку и другие страны. Директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова отметила, что такая неутешительная статистика вызвана длительным сохранением слишком низкого уровня рождаемости в стране.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученый Янь Чжэна вместе с командой провел исследование и определил диету, которая способна продлить жизнь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.demographic-research.org/volumes/vol44/52/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ