Ученые выяснили, почему 90% людей являются правшами: неожиданное объяснение эволюции человека

Почему подавляющее большинство людей пользуются правой рукой, в то время как левшими остаются лишь около 10% населения? Этот вопрос десятилетиями интересовал ученых. Однако теперь новое исследование британских ученых свидетельствует, что ответ может крыться не только в особенностях мозга, но и в том, как наши предки научились ходить на двух ногах.

Почему большинство людей правши. Фото из открытых источников

Исследователи из Оксфордского университета опубликовали результаты работы в журнале PLOS Biology, где проанализировали поведенческие и биологические особенности людей и 41 вида обезьян и человекоподобных приматов. Используя эволюционную статистическую модель, они проверили самые распространенные гипотезы, объясняющие преобладание правой руки.

Первоначально ученые исследовали влияние питания, массы тела, социального поведения, среды обитания, использования инструментов и способа передвижения. Однако ни один из этих факторов не смог объяснить, почему люди настолько отличаются от других приматов, ведь преимущество "правшей" не наблюдается ни у одного из наших эволюционных родственников.

Переломным моментом стал учет двух дополнительных факторов: размера мозга и соотношение длины ног и рук, которое является важным показателем прямохождения. Именно после этого люди перестали выглядеть исключением из других видов.

"Это первое исследование, проверяющее несколько основных гипотез головной руки у людей. Наши результаты свидетельствуют, что доминирование одной руки, вероятно, связано с некоторыми ключевыми чертами, которые делают нас людьми, особенно с прямохождением и эволюцией мозга", – заявил соавтор исследования и эволюционный антрополог Оксфордского университета Томас.

Ученые также реконструировали возможную эволюцию этой особенности. Они считают, что ранние предки человека лишь незначительно предпочитали правую руку. Впоследствии, с появлением представителей рода Homo, эта тенденция усиливалась, а у современного человека, то есть Homo sapiens, стала наиболее выразительной.

"Наши результаты показывают, что прямохождение и увеличение мозга, вероятно, стали ключевыми факторами формирования характерной для человека асимметрии", — говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что процесс происходил в два этапа: сначала прямохождение освободило руки для выполнения более сложных задач, а позже развитие мозга закрепило преимущественное использование правой руки. В дальнейшем ученые планируют исследовать, как на это могли повлиять культура, образ жизни и почему леворукость до сих пор сохраняется среди части человечества.

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