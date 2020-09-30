kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10733.08

ETH/USD

356.38

LTC/USD

46.06

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые выяснили, какие деревья лучше всего защищают от ультрафиолета
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, какие деревья лучше всего защищают от ультрафиолета

Канадские исследователи выяснили, что тень от кленов отлично оберегает от ультрафиолетового излучения

сегодня, 15:45
Автор:

Любовь Блажко

Согласно научным исследованиям, лучше всего от ультрафиолетового воздействия защищает пурпурный королевский клен Acer platanoides. А также с этой задачей неплохо справляются дуб и бук, передает издание vokrugsveta.

Ученые выяснили, какие деревья лучше всего защищают от ультрафиолета

Какие деревья лучше всего защищают от ультрафиолета. Фото: pixabay

Специалисты, которые провели данное исследование, опубликовали его результаты в журнале Urban Forestry & Urban Greening. Чтобы это выяснить, им понадобилось изучить солнцезащитные качества 64 деревьев 16 пород. 

Эксперимент занял два года, на протяжении которых ученые наблюдали за мощностью ультрафиолетового излучения в тени деревьев и на открытом пространстве.

Одна из авторов исследования Сиваджанани Сивараджа, которая работает в Университете Торонто, рассказала, что деревья – ничто иное, как элемент инфраструктуры здравоохранения. Поэтому изменения климата последние несколько лет привели к тому, что лето становится более жарким и продолжительным. Также очень важно начать оценивать защитные возможности деревьев уже сейчас, чтобы отдать предпочтение тем породам деревьев, которые лучше всего защищают от ультрафиолета.

Еще эксперт добавила, что в городе, где много бетонных стен и дорожного покрытия, нужно значительно расширить площади с зелеными насаждениями. Поскольку листва может обезопасить от интенсивного воздействия солнечных лучей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые смогли увидеть цвета, недоступные человеческому глазу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости