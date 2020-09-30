Ученые выяснили, какие деревья лучше всего защищают от ультрафиолета

Согласно научным исследованиям, лучше всего от ультрафиолетового воздействия защищает пурпурный королевский клен Acer platanoides. А также с этой задачей неплохо справляются дуб и бук, передает издание vokrugsveta.

Какие деревья лучше всего защищают от ультрафиолета. Фото: pixabay

Специалисты, которые провели данное исследование, опубликовали его результаты в журнале Urban Forestry & Urban Greening. Чтобы это выяснить, им понадобилось изучить солнцезащитные качества 64 деревьев 16 пород.

Эксперимент занял два года, на протяжении которых ученые наблюдали за мощностью ультрафиолетового излучения в тени деревьев и на открытом пространстве.

Одна из авторов исследования Сиваджанани Сивараджа, которая работает в Университете Торонто, рассказала, что деревья – ничто иное, как элемент инфраструктуры здравоохранения. Поэтому изменения климата последние несколько лет привели к тому, что лето становится более жарким и продолжительным. Также очень важно начать оценивать защитные возможности деревьев уже сейчас, чтобы отдать предпочтение тем породам деревьев, которые лучше всего защищают от ультрафиолета.

Еще эксперт добавила, что в городе, где много бетонных стен и дорожного покрытия, нужно значительно расширить площади с зелеными насаждениями. Поскольку листва может обезопасить от интенсивного воздействия солнечных лучей.

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