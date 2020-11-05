Ученые выяснили, как стресс влияет на мозг, и ответ их удивил

Новое научное исследование, которое было проведено доктором медицинских наук Си-Квонг Джун Лю, опровергло распространенные убеждения о работе нашего мозга. Так, оказалось, что пережитый стресс способен изменить его структуру.

Как стресс влияет на мозг. Фото: unsplash

Результаты данного эксперимента уже опубликованы в издании Journal of Neuroscience, сообщает эксперт. Джун Лю вместе с другими участниками этого проекта провели множество исследований на мышах, прежде чем сделать окончательные выводы.

Одна стрессовая ситуация вызывает быстрые, но продолжительные реакции в астроцитах, тем самым, очищая наш мозг от так называемого "мусора". Так происходит потому, что пережитый стресс заставил кончики астроцитов отдалиться от синапсов, которые созданы для того, чтобы передавать информацию с одной клетки в другую.

Согласно этой информации, стресс позитивно сказывается на работе нашего мозга, потому что заставляет его мобилизировать все свои силы и быстро выполнить поставленную задачу. Но так происходит ровно до тех пор, пока стресс не становится хроническим. В противном случае, говорить о его пользе для мозга бессмысленно.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с человеческим мозгом после смерти. Ученым пришлось спровоцировать остановку сердца у грызунов, чтобы отследить активность мозга. Как оказалось, последние 30 секунд жизни мозг работает активнее, чем когда-либо. Также эксперты уверены в том, что подобная закономерность происходит и с человеческим мозгом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!