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Ученые выяснили, как стресс влияет на мозг, и ответ их удивил

Непродолжительный стресс полезен

сегодня, 16:55
Автор:

Любовь Блажко

Новое научное исследование, которое было проведено доктором медицинских наук Си-Квонг Джун Лю, опровергло распространенные убеждения о работе нашего мозга. Так, оказалось, что пережитый стресс способен изменить его структуру.

Ученые выяснили, как стресс влияет на мозг, и ответ их удивил

Как стресс влияет на мозг. Фото: unsplash

Результаты данного эксперимента уже опубликованы в издании Journal of Neuroscience, сообщает эксперт. Джун Лю вместе с другими участниками этого проекта провели множество исследований на мышах, прежде чем сделать окончательные выводы. 

Одна стрессовая ситуация вызывает быстрые, но продолжительные реакции в астроцитах, тем самым, очищая наш мозг от так называемого "мусора". Так происходит потому, что пережитый стресс заставил кончики астроцитов отдалиться от синапсов, которые созданы для того, чтобы передавать информацию с одной клетки в другую. 

Согласно этой информации, стресс позитивно сказывается на работе нашего мозга, потому что заставляет его мобилизировать все свои силы и быстро выполнить поставленную задачу. Но так происходит ровно до тех пор, пока стресс не становится хроническим. В противном случае, говорить о его пользе для мозга бессмысленно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с человеческим мозгом после смерти. Ученым пришлось спровоцировать остановку сердца у грызунов, чтобы отследить активность мозга. Как оказалось, последние 30 секунд жизни мозг работает активнее, чем когда-либо. Также эксперты уверены в том, что подобная закономерность происходит и с человеческим мозгом. 


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Источник: https://lifehacker.ru/kak-stress-vliyaet-na-mozg/
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