Ученые выяснили, как долго коронавирус может жить на деньгах и телефонах

Коронавирус, провоцирующий Covid-19, может жить на телефоне и деньгах почти месяц. При этом эти предметы будут заразными и могут переносить инфекцию. К такому выводу пришли исследователи Австралийского национального научного агентства (CSIRO), пишет BBC.

Борьба с коронавирусом. Фото: ferra.ru

Ученые во время своего эксперимента создали для вируса максимально благоприятные условия. Температура была комнатной — около +20. При этом проводили исследование в полной темноте, так как ультрафиолетовое излучение уменьшает жизнеспособность коронавируса.

Оказалось, что в таких условиях коронавирус может прожить целых 28 дней. В течение этого времени он потенциально может инфицировать человека, который будет пользоваться зараженными деньгами или гаджетами. К слову, вирус гриппа в аналогичных условиях живет не дольше 17 дней.

"Выяснив, на сколько вирус жизнеспособен на различных поверхностях, мы сможем лучше бороться с его распространением", — уверен доктор Ларри Маршалл, исполнительный директор CSIRO.

Результаты исследования Австралийского национального научного агентства уже раскритиковал профессор Рон Екклз, бывший директор Центра по изучению простуды Кардиффского университета.

"Обычно вирусы попадают на поверхности с капельками слизи при чихании или кашле. В этом исследовании не было свежей слизи. В то же время эта слизь служит для вирусов враждебной средой. В ней много белых клеток, которые вырабатывают специальные ферменты, разрушающие вирусы. К тому же в ней могут быть антитела. Я считаю, что вирус, который содержится в слизи, попадающей на поверхности, может прожить максимум несколько часов, но никак не дней", — прокомментировал результаты исследования австралийцев профессор.

Отметим, что в научном мире до сих пор нет единой точки зрения о том, на сколько высока вероятность заразиться коронавирусом через какую-либо поверхность. Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения советует использовать одноразовые перчатки и пользоваться санитайзером для минимизации риска инфицирования.

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