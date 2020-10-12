Ученые выяснили, как долго коронавирус может жить на деньгах и телефонах

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Виолетта Комаровская
Коронавирус, провоцирующий Covid-19, может жить на телефоне и деньгах почти месяц. При этом эти предметы будут заразными и могут переносить инфекцию. К такому выводу пришли исследователи Австралийского национального научного агентства (CSIRO), пишет BBC.
Борьба с коронавирусом. Фото: ferra.ru
Ученые во время своего эксперимента создали для вируса максимально благоприятные условия. Температура была комнатной — около +20. При этом проводили исследование в полной темноте, так как ультрафиолетовое излучение уменьшает жизнеспособность коронавируса.
Оказалось, что в таких условиях коронавирус может прожить целых 28 дней. В течение этого времени он потенциально может инфицировать человека, который будет пользоваться зараженными деньгами или гаджетами. К слову, вирус гриппа в аналогичных условиях живет не дольше 17 дней.
Результаты исследования Австралийского национального научного агентства уже раскритиковал профессор Рон Екклз, бывший директор Центра по изучению простуды Кардиффского университета.
Отметим, что в научном мире до сих пор нет единой точки зрения о том, на сколько высока вероятность заразиться коронавирусом через какую-либо поверхность. Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения советует использовать одноразовые перчатки и пользоваться санитайзером для минимизации риска инфицирования.
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