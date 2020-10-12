Новые данные по коронавирусу: где не удается остановить наступление инфекции

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Виолетта Комаровская
Выходные в Украине не прошли без коронавирусных рекордов. И хотя в целом темпы распространения инфекции немного замедлились, в отдельных регионах Covid-19 все еще косит жителей с прежней силой. Лидером по количеству новых случаев по-прежнему остается Харьковская область. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Пандемия коронавируса. Фото: ztb.kz
Харьковщина выходит с выходных с собственным рекордом. За день число инфицированных в регионе выросло на 741 человека. Подобных показателей с начала пандемии не было ни в одном другом регионе.
Рекордными темпами поражает коронавирус и жителей Сумской области. За сутки число больных выросло на 418 человек.
Больше 200 новых пациентов с Covid-19 за вчера обнаружили в Киевской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях.
С начала вспышки в Украине коронавирус подхватили уже 265 454 человек. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 27693 случая (+196);
Харьковская область — 25186 случаев (+741);
Львовская область — 22788 случаев (+200);
Одесская область — 16770 случаев (+165);
Черновицкая область — 16488 случаев (+169);
Тернопольская область — 15992 случая (+194);
Ивано-Франковская область — 15379 случаев (+182);
Ровенская область — 14696 случаев (+203);
Киевская область — 11309 случаев (+213);
Закарпатская область — 10935 случаев (+85);
Волынская область — 9791 случай (+146);
Хмельницкая область — 9011 случаев (+219);
Днепропетровская область — 8967 случаев (+186);
Житомирская область — 8464 случая (+138);
Винницкая область — 7637 случаев (+68);
Сумская область — 7280 случаев (+418);
Донецкая область — 5699 случаев (+50);
Черкасская область — 5668 случаев (+70);
Черниговская область — 5621 случай (+103);
Запорожская область — 5589 случаев (+128);
Николаевская область — 4708 случаев (+162);
Полтавская область — 4621 случай (+244);
Херсонская область — 1985 случаев (+93);
Луганская область — 1852 случая (+26);
Кировоградская область — 1325 случаев (+21);
Победили коронавирус еще 903 украинца. Теперь тех, кто выздоровел, уже 114 410 человек. Болеют сейчас 146 029 украинцев.
Коронавирус в Украине унес жизни 5015 пациентов, 43 из них умерли за минувшие сутки.
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