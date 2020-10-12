Новые данные по коронавирусу: где не удается остановить наступление инфекции

Выходные в Украине не прошли без коронавирусных рекордов. И хотя в целом темпы распространения инфекции немного замедлились, в отдельных регионах Covid-19 все еще косит жителей с прежней силой. Лидером по количеству новых случаев по-прежнему остается Харьковская область. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Пандемия коронавируса. Фото: ztb.kz

Харьковщина выходит с выходных с собственным рекордом. За день число инфицированных в регионе выросло на 741 человека. Подобных показателей с начала пандемии не было ни в одном другом регионе.

Рекордными темпами поражает коронавирус и жителей Сумской области. За сутки число больных выросло на 418 человек.

Больше 200 новых пациентов с Covid-19 за вчера обнаружили в Киевской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях.

С начала вспышки в Украине коронавирус подхватили уже 265 454 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 27693 случая (+196);

Харьковская область — 25186 случаев (+741);



Львовская область — 22788 случаев (+200);

Одесская область — 16770 случаев (+165);



Черновицкая область — 16488 случаев (+169);

Тернопольская область — 15992 случая (+194);



Ивано-Франковская область — 15379 случаев (+182);

Ровенская область — 14696 случаев (+203);

Киевская область — 11309 случаев (+213);



Закарпатская область — 10935 случаев (+85);

Волынская область — 9791 случай (+146);

Хмельницкая область — 9011 случаев (+219);



Днепропетровская область — 8967 случаев (+186);

Житомирская область — 8464 случая (+138);



Винницкая область — 7637 случаев (+68);

Сумская область — 7280 случаев (+418);

Донецкая область — 5699 случаев (+50);



Черкасская область — 5668 случаев (+70);

Черниговская область — 5621 случай (+103);

Запорожская область — 5589 случаев (+128);

Николаевская область — 4708 случаев (+162);

Полтавская область — 4621 случай (+244);

Херсонская область — 1985 случаев (+93);

Луганская область — 1852 случая (+26);



Кировоградская область — 1325 случаев (+21);

Победили коронавирус еще 903 украинца. Теперь тех, кто выздоровел, уже 114 410 человек. Болеют сейчас 146 029 украинцев.

Коронавирус в Украине унес жизни 5015 пациентов, 43 из них умерли за минувшие сутки.

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