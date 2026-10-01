Ученые воспроизвели лицо древнего Homo sapiens возрастом 315 000 лет (ФОТО)

Как мог выглядеть один из самых древних представителей нашего вида. Ученые попытались ответить на этот вопрос, создав цифровую реконструкцию лица Homo sapiens, жившего на территории современного Марокко около 315 тысяч лет назад.

Ученые воспроизвели лицо Homo sapiens, жившего 315 тысяч лет назад

Основой для работы стали ископаемые останки из археологического памятника Джебель-Ирхуд. Именно здесь были найдены одни из самых древних известных окаменелостей, связывающих с видом Homo sapiens. Реконструкция показывает мужчину с широким носом, полными губами, глубоко усаженными глазами, темной кожей, длинными волосами и бородой.

Исследователи использовали сканы, фотографии и видеоматериалы фрагмента черепа, известного как Ирхуд 1. К ним добавили данные о челюстных костях и зубах, найденных на том же археологическом памятнике.

На основе этих материалов была создана трехмерная модель черепа. Затем современный анатомический шаблон человека адаптировали к форме древних костей и цифровым способом воспроизвели мышцы, жировые ткани и кожу.

Команда под руководством специалиста по 3D-реконструкции Сисеро Мораэса подготовила две версии. Первая демонстрирует анатомическое строение лица в оттенках серого. Вторая – это реалистичный цветной портрет, призванный показать, как мог выглядеть этот представитель раннего Homo sapiens.

Ученые воспроизвели лицо Homo sapiens в возрасте 315 тысяч лет

Ученые воспроизвели лицо Homo sapiens в возрасте 315 тысяч лет

Однако ученые предостерегают от чрезмерной точности реконструкции. Цвет кожи, прическу, бороду и некоторые другие черты невозможно определить непосредственно по ископаемым костям. Кроме того, часть материалов могла принадлежать разным людям. Поэтому полученное изображение следует воспринимать как научную модель, а не четкий портрет конкретного человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад. Исследователи провели реконструкцию черепа.