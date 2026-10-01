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Вчені відтворили обличчя древнього Homo sapiens віком 315 000 років (ФОТО)

Науковці створили 3D-реконструкцію обличчя Homo sapiens, який жив у Марокко близько 315 тисяч років тому.

1 жовтня 2026, 22:10
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Автор:
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Slava Kot

Як міг виглядати один з найдавніших представників нашого виду. Вчені спробували відповісти на це питання, створивши цифрову реконструкцію обличчя Homo sapiens, який жив на території сучасного Марокко близько 315 тисяч років тому.

Вчені відтворили обличчя древнього Homo sapiens віком 315 000 років (ФОТО)

Вчені відтворили обличчя Homo sapiens, який жив 315 тисяч років тому

Основою для роботи стали викопні рештки з археологічної пам’ятки Джебель-Ірхуд. Саме тут були знайдені одні з найдавніших відомих скам’янілостей, які пов’язують з видом Homo sapiens. Реконструкція показує чоловіка з широким носом, повними губами, глибоко посадженими очима, темною шкірою, довгим волоссям і бородою. 

Дослідники використали скани, фотографії та відеоматеріали фрагмента черепа, відомого як Ірхуд 1. До них додали дані про щелепні кістки та зуби, знайдені на тій самій археологічній пам’ятці.

На основі цих матеріалів створили тривимірну модель черепа. Потім сучасний анатомічний шаблон людини адаптували до форми давніх кісток і цифровим способом відтворили м’язи, жирові тканини та шкіру.

Команда під керівництвом фахівця з 3D-реконструкції Сісеро Мораеса підготувала дві версії. Перша демонструє анатомічну будову обличчя у відтінках сірого. Друга — це реалістичний кольоровий портрет, покликаний показати, як міг виглядати цей представник раннього Homo sapiens.

Вчені відтворили обличчя древнього Homo sapiens віком 315 000 років (ФОТО) - фото 2

Вчені відтворили обличчя Homo sapiens віком 315 тисяч років

Вчені відтворили обличчя древнього Homo sapiens віком 315 000 років (ФОТО) - фото 2

Вчені відтворили обличчя Homo sapiens віком 315 тисяч років

Однак вчені застерігають від надмірної точності реконструкції. Колір шкіри, зачіску, бороду та деякі інші риси неможливо визначити безпосередньо за викопними кістками. Крім того, частина матеріалів могла належати різним людям. Тому отримане зображення варто сприймати як наукову модель, а не точний портрет конкретної людини. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як виглядала людина, яка жила на території України 10 тисяч років тому. Дослідники здійснили реконструкцію черепа.



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Джерело: https://www.dailymail.com/sciencetech/article-16168675/first-face-mankind-Ancient-human-reconstruction.html
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