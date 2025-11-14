Ученые воскресили древний организм, пролежавший на морском дне 7000 лет

Рубрики
Исследователи из Германии впервые успешно возродили микроскопические водоросли, находившиеся в покое в осадочных породах Балтийского моря почти семь тысячелетий. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию морских экосистем и адаптацию организмов к изменению климата.
Ученые оживили водоросли в возрасте 7000 лет. Фото из открытых источников
Команда ученых из Института океанографии имени Лейбница (IOW), Университета Ростока и Констанца проанализировала керны осадка, собранные во время экспедиции 2021 года с глубины 240 метров в Восточной Готландской впадине Балтийского моря. В образцах они обнаружили "спящие" клетки фитопланктона доисторических диатомовых водорослей Skeletonema marinoi, сохранившихся в аноксических условиях морского дна.
По словам ведущего автора исследования Сары Болиус, метод "экологии возрождения" позволил пробудить эти клетки в активном состоянии, создав для них оптимальные условия питания и освещения.
Как оказалось размороженные водоросли в возрасте примерно 6870 лет, не просто ожили, но и продемонстрировали полноценную биологическую активность. Они росли, делились и фотосинтезировали почти так же, как их современные представители.
Ученые считают, что открытие открывает новые возможности для исследования исторического климата и экосистем Балтийского моря. Анализ генетических и физиологических характеристик этих клеток позволит лучше понять, как фитопланктон реагировал на изменения солености, температуры и уровня кислорода на протяжении тысячелетий.
