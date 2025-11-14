logo

Ученые воскресили древний организм, пролежавший на морском дне 7000 лет
НОВОСТИ

Ученые воскресили древний организм, пролежавший на морском дне 7000 лет

Исследователи впервые возродили водоросли Skeletonema marinoi, пролежавшие в осадке Балтийского моря 7000 лет.

14 ноября 2025, 20:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Исследователи из Германии впервые успешно возродили микроскопические водоросли, находившиеся в покое в осадочных породах Балтийского моря почти семь тысячелетий. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию морских экосистем и адаптацию организмов к изменению климата.

Ученые воскресили древний организм, пролежавший на морском дне 7000 лет

Ученые оживили водоросли в возрасте 7000 лет. Фото из открытых источников

Команда ученых из Института океанографии имени Лейбница (IOW), Университета Ростока и Констанца проанализировала керны осадка, собранные во время экспедиции 2021 года с глубины 240 метров в Восточной Готландской впадине Балтийского моря. В образцах они обнаружили "спящие" клетки фитопланктона доисторических диатомовых водорослей Skeletonema marinoi, сохранившихся в аноксических условиях морского дна.

По словам ведущего автора исследования Сары Болиус, метод "экологии возрождения" позволил пробудить эти клетки в активном состоянии, создав для них оптимальные условия питания и освещения.

"Осадочные отложения работают как капсула времени, содержащая ценную информацию о прошлых экосистемах и населявших их биологических сообществах, их развитии популяций и генетических изменениях", — рассказала Болиус.

Как оказалось размороженные водоросли в возрасте примерно 6870 лет, не просто ожили, но и продемонстрировали полноценную биологическую активность. Они росли, делились и фотосинтезировали почти так же, как их современные представители. 

Ученые считают, что открытие открывает новые возможности для исследования исторического климата и экосистем Балтийского моря. Анализ генетических и физиологических характеристик этих клеток позволит лучше понять, как фитопланктон реагировал на изменения солености, температуры и уровня кислорода на протяжении тысячелетий.

"Тот факт, что нам удалось успешно реактивировать такие старые водоросли из покоя, является важным первым шагом в дальнейшем развитии инструмента "Экология возрождения" в Балтийском море. Это значит, что теперь можно проводить "эксперименты с путешествиями во времени" на разные стадии развития Балтийского моря в лаборатории", — добавила Болиус.

Источник: https://interestingengineering.com/science/prehistoric-algae-brought-back-to-life
