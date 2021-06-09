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Ученые спрогнозировали развитие COVID в Украине до конца июня

Ситуация с коронавирусом в стране стабилизировались

9 июня 2021, 09:29
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозу ученых НАН Украины, в нашей стране отмечается стабилизация ситуации с распространением COVID-19. Кроме того, специалисты сделали прогноз среднего количества новых случаев заболевания коронавирусом до конца месяца. Об этом сообщает РБК-Украина. 

Ученые спрогнозировали развитие COVID в Украине до конца июня

Ученые спрогнозировали развитие COVID в Украине до конца июня - фото из открытых источников

По данным ученых, среднее количество обнаружений инфицированных COVID снизилось до 1728 человек в сутки (уменьшение вдвое за две недели). Среднее количество смертей от последствий коронавирусного заболевания равно 91 в день за последние семь дней.

Ученые спрогнозировали, что среднее количество новых случаев будет равняться 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 в течении следующей, до 22 июня. 

Ученые спрогнозировали развитие COVID в Украине до конца июня - фото 2

Напомним, что ранее британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали объемы и целесообразность употребления антибиотиков пациентами с коронавирусом. Им удалось установить, что антибактериальные препараты нужно принимать только в качестве исключения и в отделениях интенсивной терапии. Большим открытием исследования определили то, что бактериальные инфекции у пациентов с коронавирусом встречались крайне редко. Зачастую это были внутрибольничные инфекции. 

Как сообщал интернет-издание "Комментарии", что древние греки вновь приходят на помощь — в этом случае по поводу коронавирусного заболевания. Звучит удивительно, но так и есть: представители Всемирной организации здравоохранения предложили воспользоваться греческим алфавитом, дабы различать между собой существующие штаммы ковида, сообщается на официальном сайте ВООЗ.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/uchenye-dali-prognoz-razvitiya-covid-ukraine-1623218038.html
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