Согласно прогнозу ученых НАН Украины, в нашей стране отмечается стабилизация ситуации с распространением COVID-19. Кроме того, специалисты сделали прогноз среднего количества новых случаев заболевания коронавирусом до конца месяца. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ученые спрогнозировали развитие COVID в Украине до конца июня - фото из открытых источников

По данным ученых, среднее количество обнаружений инфицированных COVID снизилось до 1728 человек в сутки (уменьшение вдвое за две недели). Среднее количество смертей от последствий коронавирусного заболевания равно 91 в день за последние семь дней.

Ученые спрогнозировали, что среднее количество новых случаев будет равняться 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 в течении следующей, до 22 июня.





Напомним, что ранее британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали объемы и целесообразность употребления антибиотиков пациентами с коронавирусом. Им удалось установить, что антибактериальные препараты нужно принимать только в качестве исключения и в отделениях интенсивной терапии. Большим открытием исследования определили то, что бактериальные инфекции у пациентов с коронавирусом встречались крайне редко. Зачастую это были внутрибольничные инфекции.

Как сообщал интернет-издание "Комментарии", что древние греки вновь приходят на помощь — в этом случае по поводу коронавирусного заболевания. Звучит удивительно, но так и есть: представители Всемирной организации здравоохранения предложили воспользоваться греческим алфавитом, дабы различать между собой существующие штаммы ковида, сообщается на официальном сайте ВООЗ.

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