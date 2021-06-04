Ученые рассказали, кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе

Британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали объемы и целесообразность употребления антибиотиков пациентами с коронавирусом. Им удалось установить, что антибактериальные препараты нужно принимать только в качестве исключения и в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на The Lancet.

Кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе - фото из открытых источников

Отмечается, что исследование было проведено экспертами Международного консорциума по тяжелым респираторным инфекциям (ISARIC). В нем приняли участие более 250 пациентов медучреждений Британии, Шотландии и Уэльса. Ученые провели анализ данных практически 49 тысяч граждан, которые были госпитализированы с COVID-19 в период февраль-июнь 2020 года.

85% больных получали один или несколько антибиотиков во время стационарного лечения, из них 37% получали эти препараты еще до прибытия в больницу. Самые высокие показатели отмечены среди пациентов отделения интенсивной терапии (ОИТ). Чаще всего медики назначали антибиотики широкого спектра действия.

Большим открытием исследования определили то, что бактериальные инфекции у пациентов с коронавирусом встречались крайне редко. Зачастую это были внутрибольничные инфекции.

Ученые отметили, что проведенное исследование продемонстрировало частое применение антибиотиков, которое не является обязательным для большинства пациентов с коронавирусным заболеванием.

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