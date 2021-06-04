В Украине может появиться свой штамм COVID

Со слов преподавателя Школы здравоохранения НаУКМА, инфекциониста Владимира Курпиты, вероятность того, что в нашей стране появится свой коронавирусный штамм, нельзя исключать. Однако это может произойти при определенных условиях, пишет РБК-Украина.



Коронавирус - фото из открытых источников

Специалист считает, что появление новой мутации COVID может произойти, если в Украине будут фиксировать достаточно активное заражение и передачу вируса.

"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине", — заявил инфекционист.

Напомним, что специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусной пандемией доктор Дэвид Набарро заявил о возможном появлении мутаций COVID, устойчивых к существующим препаратам для вакцинации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения с большей внимательностью следят за распространением четырех штаммов коронавирусного заболевания. Среди них и недавно обнаруженная мутация из Вьетнама. Со слов представителя ВОЗ Марии ван Кхеркове, разновидность нового коронавирусного штамма уже хорошо известна экспертам. Эта мутация вируса "родилась" из-за "встречи" британского и индийского штаммов. Отмечается, что "вьетнамский" штамм куда опасней своих предшественников. Все потому, что он легче и быстрее распространяется воздушным путем, а, соответственно, является более заразным.

В материале нашего издания также можно прочитать, что разведка Соединенных Штатов Америки узнала новую информацию о происхождении коронавируса.

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