logo
Русский Українська

BTC/USD

35861.55

ETH/USD

2568.58

LTC/USD

171.70

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине может появиться свой штамм COVID
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине может появиться свой штамм COVID

Это произойдет, если будут фиксировать достаточно активное заражение и передачу вируса

сегодня, 14:22
Автор:

Елизавета Черных

Со слов преподавателя Школы здравоохранения НаУКМА, инфекциониста Владимира Курпиты, вероятность того, что в нашей стране появится свой коронавирусный штамм, нельзя исключать. Однако это может произойти при определенных условиях, пишет РБК-Украина. 

В Украине может появиться свой штамм COVID

Коронавирус - фото из открытых источников

Специалист считает, что появление новой мутации COVID может произойти, если в Украине будут фиксировать достаточно активное заражение и передачу вируса. 

"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине", — заявил инфекционист. 

Напомним, что специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусной пандемией доктор Дэвид Набарро заявил о возможном появлении мутаций COVID, устойчивых к существующим препаратам для вакцинации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения с большей внимательностью следят за распространением четырех штаммов коронавирусного заболевания. Среди них и недавно обнаруженная мутация из Вьетнама. Со слов представителя ВОЗ Марии ван Кхеркове, разновидность нового коронавирусного штамма уже хорошо известна экспертам. Эта мутация вируса "родилась" из-за "встречи" британского и индийского штаммов. Отмечается, что "вьетнамский" штамм куда опасней своих предшественников. Все потому, что он легче и быстрее распространяется воздушным путем, а, соответственно, является более заразным.

В материале нашего издания также можно прочитать, что разведка Соединенных Штатов Америки узнала новую информацию о происхождении коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/ukraine-poyavitsya-svoy-shtamm-covid-19-nazvany-1622800770.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ