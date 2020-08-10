Ученые сделали предупреждение: в Украину пришли мощные магнитные бури

Сегодня в Украине ожидается магнитная буря - средняя по силе, вслед за которой придут куда более мощные. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Ученые говорят, что сегодня метеочувствительные люди могут ощутить средние вспышки на Солнце, поэтому следует уделить особое внимание артериальному давлению. Уже в четверг и пятницу, 13 и 14 августа, нас вновь ждут аналогичные по силе магнитные бури. Впрочем, довольно сильные метеоудары не заставят себя ждать: их ожидают 21 и 22 августа. Последняя вспышка в этом месяце случится 29 августа.

Стоит учесть, что самыми частыми реакциями на вспышки Солнца является головная боль, перепады давления, слабость, быстрая утомляемость и перепады настроения. Чтобы помочь организму справиться со всем вышеперечисленным, следует больше дышать свежим воздухом, спать не менее восьми часов в сутки, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что новая неделя в Украине начинается с дождей и гроз. Как сообщили в Гидрометцентре страны, циклон сегодня охватит западные и северные области, где ожидаются дожди с грозами (смотри карту).

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