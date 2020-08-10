Прогноз погоды в Украине: кого накроют дождь и грозы (карта)

Новая неделя в Украине начинается с дождей и гроз. Как сообщили в Гидрометцентре страны, циклон сегодня охватит западные и северные области, где ожидаются дожди с грозами (смотри карту).

Непогода сегодня ожидается во всех без исключения западных регионах, а также Киеве, Чернигове и Сумах. Столбики термометров будут показывать от 23-х до 30-ти тепла. В Киеве ожидается +25…+27 градусов, как и в Сумах, Чернигове, Полтаве, Черкассах, Кропивницком. На градус теплее сегодня в Харькове и Днепре. А самый жаркий день ожидается в Запорожье, Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе, где воздух прогреется до +30 тепла.





Завтра, 11 августа, непогода охватит практически всю страну, за исключением лишь востока и юга. Солнце вернется в Украину лишь к концу недели.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода в Украине в августе.



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