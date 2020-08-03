Погода в августе: когда Украину накроет дождями

Дожди в августе. Фото: segodnya.ua

Погода в августе будет сухой и теплой. Дождливыми будут всего несколько дней. Никаких температурных сюрпризов и природных аномалий последний месяц лета украинцам не сулит. Об этом рассказал изданию "Обозреватель" начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Август в этом году будет теплым и без каких-либо отклонений от нормы. Именно этим он и будет отличаться от аналогичного периода за последние пять лет. Ранее лето заканчивалось либо аномальной жарой, либо холодом.

"Мы не ждем от этого августа ничего необычного. Осадки будут в пределах нормы: где-то на уровне 80-100 процентов. Что касается температуры, то в среднем ожидаем в Украине где-то 19-24 выше нуля. В горах, конечно, прохладнее - до 16-17 тепла. Но это нормально. Там прохладнее всегда - и зимой, и летом. Ничего аномального не должно случиться. По крайней мере, это не будет повтор августа 2010 года, когда средняя температура была на 4 градуса выше", - говорит синоптик.

По словам же народного синоптика Владимира Деркача, кратковременные дожди в Украине могут пройти уже в первой неделе месяца.

"Затем небольшие осадки возможны уже в средине месяца. Но в целом в августе будет мало осадков", - отметил Деркач.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в Украине в понедельник, 3 августа.

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