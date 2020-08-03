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Погода в Украине: когда вернется жара

Столбики термометров постепенно пойдут вверх по всей территории Украины

сегодня, 08:13
Автор:

Виолетта Комаровская
Погода в Украине: когда вернется жара

Фото: pikabu.ru

Погода в Украине в понедельник, 3 августа, будет сухой и местами облачной. Дождей ждать не стоит, а вот жара начнет постепенно возвращаться во всех украинских регионах. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра. 

После достаточно прохладных выходных эта неделя порадует украинцев летней жарой. Уже сегодня в некоторых регионах воздух прогреется до +28.

На Западе Украины одними из самых жарких регионов будут Черновицкая и Закарпатская области. Здесь днем до +28. Однако ночью в западных регионах все еще достаточно холодно. Столбики термометров упадут до +11.

В Центре и на Востоке Украины синоптическая ситуация будет похожей - сухо, местами облачно, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 24-27 градусов выше ноля.

Немного прохладнее будет на Севере Украины. Днем максимальные +26 термометры покажут только в Киеве и Житомире.

А вот жители Юга все еще могут спокойно наслаждаться летней погодой. Сегодня там до +28. Дождей, как и на всей остальной территории Украины не будет. 

Еще жарче в Украине станет завтра. Воздух будет постепенно накаляться, а столбики термометров поднимутся выше +30.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему не стоит утолять жажду в жаркую погоду с помощью пива.


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