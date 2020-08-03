Погода в Украине: когда вернется жара

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Виолетта Комаровская
Фото: pikabu.ru
Погода в Украине в понедельник, 3 августа, будет сухой и местами облачной. Дождей ждать не стоит, а вот жара начнет постепенно возвращаться во всех украинских регионах. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.
После достаточно прохладных выходных эта неделя порадует украинцев летней жарой. Уже сегодня в некоторых регионах воздух прогреется до +28.
На Западе Украины одними из самых жарких регионов будут Черновицкая и Закарпатская области. Здесь днем до +28. Однако ночью в западных регионах все еще достаточно холодно. Столбики термометров упадут до +11.
В Центре и на Востоке Украины синоптическая ситуация будет похожей - сухо, местами облачно, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 24-27 градусов выше ноля.
Немного прохладнее будет на Севере Украины. Днем максимальные +26 термометры покажут только в Киеве и Житомире.
А вот жители Юга все еще могут спокойно наслаждаться летней погодой. Сегодня там до +28. Дождей, как и на всей остальной территории Украины не будет.
Еще жарче в Украине станет завтра. Воздух будет постепенно накаляться, а столбики термометров поднимутся выше +30.
Ранее "Комментарии" рассказывали, почему не стоит утолять жажду в жаркую погоду с помощью пива.
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