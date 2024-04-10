Ученые разгадали секрет самовосстанавливающегося бетона древних римлян

Многие постройки Древнего Рима были построены около двух тысяч лет назад из бетона. Они до сих пор сохранились в хорошем состоянии, тогда как современные бетонные конструкции начинают разваливаться через несколько десятилетий. Ученые решили подробно изучить этот вопрос и разгадать тайну римского бетона.



Пантеон в Риме, построенный из бетона почти два тысячелетия назад. Фото из открытых источников

На протяжении многих лет считалось, что римский бетон был крепким из-за вулканического пепла – пуцолан. Однако теперь выяснилось, что в нем присутствует еще одна составляющая. Ученые из Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и лабораторий в Италии исследовали фрагменты известняка миллиметрового размера, который обычно находят в составе римского бетона.

Ученые давно знали, что древние римляне добавляли известь в бетон. Они сначала смешивали его с водой, получая — в процессе гашения извести — консистенцию пасты. Однако такой процесс не приведет к образованию частиц. Теперь ученые подробно исследовали эти частицы и убедились, что это действительно известь, но она была подвергнута воздействию высоких температур и смешана с водой и пуцоланом.

При таком горячем смешивании частицы известняка изменяют свою структуру таким образом, что создается источник кальция, способный вступать в реакции. Когда такой бетон трескается и в него проникает вода, частицы вступают с ней в реакцию, создавая раствор, насыщенный известью. Созданное вещество вступает в реакцию с вулканическим пеплом, заполняя трещину. Эти реакции происходят самостоятельно и позволяют закрыть мелкие трещины в бетоне до того, как они станут больше.

Благодаря этому римляне построили во втором веке нашей эры Пантеон – это круглое бетонное здание, облицованное кирпичом, с самым большим и старейшим в мире неармированным бетонным куполом. Огромный римский Колизей, датированный первым веком нашей эры, был бы невозможен без этого бетона, а также многочисленные акведуки и другие постройки.

Чтобы проверить гипотезу о самовосстановительном бетоне, ученые создали образцы бетона по современным методам и технологиям древних римлян. Затем их разломали и через щели пустили воду. Через две недели бетон по технологии Древнего Рима восстановился сам, и вода перестала течь через трещины.

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