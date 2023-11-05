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Ученые разбудили существ из вечной мерзлоты: они там пробыли 46 тысяч лет

Ученые пробудили создания, жившие во времена мамонтов и саблезубых тигров. Они спали почти 50 тысяч лет в вечной мерзлоте.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Ученые обнаружили в образцах вечной мерзлоты из Сибири несколько древних существ, которые после размораживания вернулись к жизни. Ими оказались неизвестные ранее представители нематод, получившего название Panagrolaimus kolymaensis. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на IFLScience.

Ученые разбудили существ из вечной мерзлоты: они там пробыли 46 тысяч лет

Вечная мерзлота в Сибири. Фото из открытых источников

В ночная мерзлота на территории Сибири давно привлекает ученых. Под слоями льда ученые находили неожиданные и древние образцы, в частности, это касалось элементов ДНК, вирусов и некоторых животных. На этот раз внимание исследователей привлек образец, в котором были обнаружены кольчатые черви — нематоды.


После того, как лед разморозили, эти кольчатые черви ожили. Ученые указывают, что это возможно благодаря криптобиозу – процессу, когда некоторые существа в экстремальных условиях могут замедлять свои метаболические процессы и останавливать жизнь. В 2018 году исследователи разбудили нематод, пробывших в льде 42 тыс. лет, однако новое открытие отодвигает эту дату еще дальше на несколько тысячелетий.

Обнаруженные на глубине 40 метров в вечной мерзлоте нематоды имели возраст около 46 тыс. лет. Это было установлено с помощью радиоуглеродного анализа над растительным материалом, указавшим, что этот лед не размораживался последние 46 тыс. лет.

Ученые надеются, что новое открытие поможет изучить механизмы, лежащие в основе криптобиоза и помогающие нематодам оставаться в живых после стольких лет в льду. Впоследствии ученые ожидают создать новые методы длительного хранения клеток и тканей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили причину таинственной гибели 10 миллиардов крабов.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который сделал тревожный прогноз на будущее. Это, по словам миллиардера, угрожает выживанию всего человечества.



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Источник: https://www.iflscience.com/ancient-worms-revived-after-46000-years-frozen-in-siberian-permafrost-71287
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