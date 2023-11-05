Ученые разбудили существ из вечной мерзлоты: они там пробыли 46 тысяч лет

Ученые обнаружили в образцах вечной мерзлоты из Сибири несколько древних существ, которые после размораживания вернулись к жизни. Ими оказались неизвестные ранее представители нематод, получившего название Panagrolaimus kolymaensis. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на IFLScience.

Вечная мерзлота в Сибири. Фото из открытых источников

В ночная мерзлота на территории Сибири давно привлекает ученых. Под слоями льда ученые находили неожиданные и древние образцы, в частности, это касалось элементов ДНК, вирусов и некоторых животных. На этот раз внимание исследователей привлек образец, в котором были обнаружены кольчатые черви — нематоды.

После того, как лед разморозили, эти кольчатые черви ожили. Ученые указывают, что это возможно благодаря криптобиозу – процессу, когда некоторые существа в экстремальных условиях могут замедлять свои метаболические процессы и останавливать жизнь. В 2018 году исследователи разбудили нематод, пробывших в льде 42 тыс. лет, однако новое открытие отодвигает эту дату еще дальше на несколько тысячелетий.

Обнаруженные на глубине 40 метров в вечной мерзлоте нематоды имели возраст около 46 тыс. лет. Это было установлено с помощью радиоуглеродного анализа над растительным материалом, указавшим, что этот лед не размораживался последние 46 тыс. лет.

Ученые надеются, что новое открытие поможет изучить механизмы, лежащие в основе криптобиоза и помогающие нематодам оставаться в живых после стольких лет в льду. Впоследствии ученые ожидают создать новые методы длительного хранения клеток и тканей.

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