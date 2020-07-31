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Ученые рассказали, когда на Земле наступит новый ледниковый период

Новый ледниковый период наступит приблизительно через 100 тысяч лет, однако это событие напрямую зависит от определенного фактора

сегодня, 01:50
Автор:

Елена Волкова
Ученые рассказали, когда на Земле наступит новый ледниковый период

Через 100 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период, заявил профессор Токийского университета (Япония) Масаюки Икэда. По его словам, такое предположение было сделано, основываясь на теории сербского инженера Милутина Миланковича, в которой связываются колебания количества солнечного света и радиации с изменением угла наклона оси планеты к плоскости орбиты. Об этом пишетLenta.ua”.

Ученый считает, что новый ледниковый период наступит приблизительно через 100 тысяч лет, однако это событие напрямую зависит от человеческого фактора. Например, очень важны объемы эмиссии углекислого газа. Дело в том, что снижение концентрации диоксида углерода в атмосфере Земли и похолодание в совокупности с сильными муссонами привели к увеличению динозавров в размерах. 

По мнению Икэда, сейчас на планете климат примерно похож — Земля находится на пике цикла, продолжительность которого составляет 10 миллионов лет. Данный цикл характеризуется прохладным интенсивно-муссонным климатом и пониженной концентрацией углекислого газа.

Ученый уверен, что главной задачей его коллег является выяснение того момента, как данный цикл в свое время повлиял на динозавров, растения и млекопитающих. Если это удастся выяснить, то получится внести коррективы в сроки наступления полного обледенения.

Напомним, Национальное научное агентство Австралии CSIRO дало названия 165 новым видам насекомых и растений, и некоторые получили имена в честь таких персонажей Marvel, как Дэдпул, Тор, Локи и Черная вдова.


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