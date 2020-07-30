Мух-убийц назвали в честь Дэдпула и создателя Marvel

Национальное научное агентство Австралии CSIRO дало названия 165 новым видам насекомых и растений, и некоторые получили имена в честь таких персонажей Marvel, как Дэдпул, Тор, Локи и Черная вдова. Об этом говорится на сайте организации.

Сообщается, что энтомолог CSIRO - доктор Брайан Лессард, которого в соцсетях называют супергероем “Bry the Fly Guy” - рассказал, что муха Дэдпула является “убийцей с метками на спине”, напоминающими маску Дэдпула.





“Мы выбрали имя Humorolethalis sergius. Оно звучит примерно как “смертельный юмор”, и происходит от латинских слов “humorosus” (мокрый или влажный) и “lethalis” (мертвый)”, – объяснил ученый.

Также ученые отдали дань уважения создателю знаменитых комиксов Стэну Ли, который придумывал персонажей Marvel: его именем также назвали муху.

Напомним, стало известно, когда выйдет продолжение "Капитана Марвел".





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