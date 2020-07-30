Мух-убийц назвали в честь Дэдпула и создателя Marvel

Язык
BTC/USD
11258.72
ETH/USD
321.76
LTC/USD
55.68
USD/UAH
27.85
EUR/UAH
32.65
RUB/UAH
0.39
Елена Волкова
Национальное научное агентство Австралии CSIRO дало названия 165 новым видам насекомых и растений, и некоторые получили имена в честь таких персонажей Marvel, как Дэдпул, Тор, Локи и Черная вдова. Об этом говорится на сайте организации.
Сообщается, что энтомолог CSIRO - доктор Брайан Лессард, которого в соцсетях называют супергероем “Bry the Fly Guy” - рассказал, что муха Дэдпула является “убийцей с метками на спине”, напоминающими маску Дэдпула.
“Мы выбрали имя Humorolethalis sergius. Оно звучит примерно как “смертельный юмор”, и происходит от латинских слов “humorosus” (мокрый или влажный) и “lethalis” (мертвый)”, – объяснил ученый.
Также ученые отдали дань уважения создателю знаменитых комиксов Стэну Ли, который придумывал персонажей Marvel: его именем также назвали муху.
Напомним, стало известно, когда выйдет продолжение "Капитана Марвел".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости