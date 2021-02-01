Ученые раскрыли тайну перевала Дятлова: что же произошло

Перевал Дятлова, где произошла таинственная гибель группы туристов, является одним из самых загадочных и известных мест на Северном Урале. Разгадать тайну случившегося исследователи пытаются не одно десятилетие. Но недавно инженеры из Швейцарии подтвердили одну из гипотез гибели группы.

раскрыта тайна перевала Дятлова (фото из открытых источников)

Согласно информации ученых, туристы погибли в результате схождения лавины. Эта версия была предположена уже давно, но было несколько причин из-за которых от нее отказались. В частности, исследователей смутило отсутствие признаков схода снега, да и полученные травмы жертв. Но швейцарские инженеры смоделировали местность и погодные условия, которые были во время экспедиции Дятлова.

Результаты их эксперимента показали, что снежная лавина все-таки была, хоть и имела необычный "механизм" схода. Она образовалась над палатками туристов под воздействием сильного ветра. К этому привела, в том числе и неровная топография и выкопанный группой разрез для лагеря на склоне горы. Исследователи говорят, что ветер "нагонял" снег на снежную плиту, в результате чего она потеряла стабильность.

Инженеры предположили, что лавина обрушилась на палатки туристов и они выскочили из них, испугавшись шума. Оставшись без укрытия, они вероятно погибли от переохлаждения. Согласно официальным данным судебной медэкспертизы, большинство туристов действительно замерзли, но у некоторых людей были серьезные травмы.

Но гипотезу швейцарских инженеров многие поставили под сомнение.

Напомним, что в 1959 году группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе. По различным подсчетам, существует от 75 до 100 и более версий гибели группы, которые можно разделить на три основные категории: естественно-природные (ветер, лавина), криминальные и техногенно-криминальные (гибель от рук манси, ссора между туристами, нападение браконьеров и т. д) и мистические и фантастические (НЛО, нападение снежного человека).

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