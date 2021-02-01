logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.02.2021

BTC/USD

33606.97

ETH/USD

1316.40

LTC/USD

131.35

НБУ 01.02.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые раскрыли тайну перевала Дятлова: что же произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые раскрыли тайну перевала Дятлова: что же произошло

По подсчетам, существует от 75 до 100 и более версий гибели группы

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Перевал Дятлова, где произошла таинственная гибель группы туристов, является одним из самых загадочных и известных мест на Северном Урале. Разгадать тайну случившегося исследователи пытаются не одно десятилетие. Но недавно инженеры из Швейцарии подтвердили одну из гипотез гибели группы. 

Ученые раскрыли тайну перевала Дятлова: что же произошло

раскрыта тайна перевала Дятлова (фото из открытых источников)

Согласно информации ученых, туристы погибли в результате схождения лавины. Эта версия была предположена уже давно, но было несколько причин из-за которых от нее отказались. В частности, исследователей смутило отсутствие признаков схода снега, да и полученные травмы жертв. Но швейцарские инженеры смоделировали местность и погодные условия, которые были во время экспедиции Дятлова.

Результаты их эксперимента показали, что снежная лавина все-таки была, хоть и имела необычный "механизм" схода. Она образовалась над палатками туристов под воздействием сильного ветра. К этому привела, в том числе и неровная топография и выкопанный группой разрез для лагеря на склоне горы. Исследователи говорят, что ветер "нагонял" снег на снежную плиту, в результате чего она потеряла стабильность.

Инженеры предположили, что лавина обрушилась на палатки туристов и они выскочили из них, испугавшись шума. Оставшись без укрытия, они вероятно погибли от переохлаждения. Согласно официальным данным судебной медэкспертизы, большинство туристов действительно замерзли, но у некоторых людей были серьезные травмы. 

Но гипотезу швейцарских инженеров многие поставили под сомнение. 

Напомним, что в 1959 году группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе. По различным подсчетам, существует от 75 до 100 и более версий гибели группы, которые можно разделить на три основные категории: естественно-природные (ветер, лавина), криминальные и техногенно-криминальные (гибель от рук манси, ссора между туристами, нападение браконьеров и т. д) и мистические и фантастические (НЛО, нападение снежного человека).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые разгадали тайну Бермудского треугольника.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nature.com/commsenv/
Теги:
comments

Обусуждения

рустам

сегодня, 09:08

Вопрос : а откуда такая лавина ? Ответ : на северном урале испытывали оружие массового уничтожения. Свидетельством служит так называемая "гарь" , но не поселок а место, северо-западнее бывшего поселка Кама, это когда-то было ИТК №27. Эта "гарь" была абсолютно непроходима в 60 - 70 гг. из-за очень необычных завалов тайги. Охотники знают, точнее знали.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ