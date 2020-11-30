Ученые разгадали тайну Бермудского треугольника - под водой обнаружены "жуткие" существа: фото

Ученым удалось раскрыть тайну загадочного Бермудского треугольника, обнаружив в его районе ужасных подводных существ. Телеканал National Geographic показал, как именно проводилось исследование.

ФОТО: Из открытых источников

Бермудский треугольник — это район в Саргассовом море, в котором якобы происходят необъяснимые исчезновения морских и воздушных судов. Известно, что Бермудский треугольник содержит глубокие траншеи в мире, некоторые из них достигают глубины 27 тысяч футов.

Руководитель группы исследователей Остин Галлахер высказал предположения о том, что неуловимая тигровая акула под названием Мейбл может посещать одну из подводных траншей. Команда ученых длительное время пыталась проследить за акулой, заметив некие странности в поведении подводных жителей. Ученый также отметил, что группа даже не представляет, что может происходить в самых глубоких траншеях.

"Животные всех видов могут жить в этой траншее. Имеются сообщения о различных существах, которые живут в этом легендарном месте. Считалось, что это бесплодная зона с небольшим количеством форм жизни, способных содержать себя без света Солнца, однако морские биологи обнаружили, что глубокие воды Бермудского треугольника являются домом для других акул", — рассказал подводный кинематографист Джо Ромейро.

Исследователь также рассказал об одной маленькой акуле, которую заметили в дерзких нападениях. Ее очень тяжело сфотографировать, так как она выделяется слишком резкими движениями. Эта акула живет на глубине более трех тысяч футов, однако ночью она поднимается выше и охотится на китов, тунца и даже больших белых акул.





Ученые заметили странные травмы на подводных жителях — это "отверстия в форме печенья". По мнению исследователей эти увечья наносит именно эта мелкая акула из семейства Dalatiidae.





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