Ученые разгадали тайну Бермудского треугольника - под водой обнаружены "жуткие" существа: фото

Язык
Coinspot 30.11.2020
BTC/USD
19215.42
ETH/USD
602.05
LTC/USD
83.67
НБУ 30.11.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Ученым удалось раскрыть тайну загадочного Бермудского треугольника, обнаружив в его районе ужасных подводных существ. Телеканал National Geographic показал, как именно проводилось исследование.
ФОТО: Из открытых источников
Бермудский треугольник — это район в Саргассовом море, в котором якобы происходят необъяснимые исчезновения морских и воздушных судов. Известно, что Бермудский треугольник содержит глубокие траншеи в мире, некоторые из них достигают глубины 27 тысяч футов.
Руководитель группы исследователей Остин Галлахер высказал предположения о том, что неуловимая тигровая акула под названием Мейбл может посещать одну из подводных траншей. Команда ученых длительное время пыталась проследить за акулой, заметив некие странности в поведении подводных жителей. Ученый также отметил, что группа даже не представляет, что может происходить в самых глубоких траншеях.
Исследователь также рассказал об одной маленькой акуле, которую заметили в дерзких нападениях. Ее очень тяжело сфотографировать, так как она выделяется слишком резкими движениями. Эта акула живет на глубине более трех тысяч футов, однако ночью она поднимается выше и охотится на китов, тунца и даже больших белых акул.
Ученые заметили странные травмы на подводных жителях — это "отверстия в форме печенья". По мнению исследователей эти увечья наносит именно эта мелкая акула из семейства Dalatiidae.
Как сообщали "Комментарии" ранее, над Японией пролетел огромный светящийся шар.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости