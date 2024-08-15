Ученые прочли древние таблички Вавилона: их содержание шокировало

Около столетия специалисты пытались расшифровать глиняные таблички из Вавилона, которые были записаны более 3000 лет назад. Благодаря искусственному интеллекту это удалось сделать, а их содержание удивило ученых. В древнем послании говорится о зловещих признаках смерти и разрушениях. Однако для современных людей это хорошо знакомые астрономические явления.



Глиняные таблички из Вавилона. Фото из открытых источников

Команда ученых подробно исследовала четыре таблички, происходящие из древнего города Сиппар на территории современного Ирака. Использовав искусственный интеллект, исследователи смогли расшифровать текст и опубликовали свою работу в научном журнале Journal of Cuneiform Studies.

Оказывается, записанные тексты – это наблюдение за лунными затмениями, которые в Вавилоне не воспринимались исключительно как астрофизические явления, а объяснялись влиянием злых сил. Согласно поверьям того времени, лунные затмения должны были быть предвестниками трагедии. Большинство текстов касались предсказаний бедствий, в том числе убийств, восстаний, поражения в войне, чумы, голода, засухи, неурожая и прочего.

"Затмение во время утренней стражи означает конец династии. Если затемнение вдруг полностью затмит его центр и вдруг станет совершенно ясным: царь умрет, а Элам будет уничтожен", — говорится на одной из табличек.

Элам – это одна из самых старых известных цивилизаций, древняя страна, которая находилась на юго-западе Ирана.

Еще одно пессимистическое пророчество говорило о крахе, если лунное затмение произойдет вечером.

"Затмение в вечернее время означает чуму. Если затмение происходит неправильно, ничего не спасется, потоп будет всюду", — говорится в тексте другой таблички из Вавилона.

Как говорят авторы исследования, тексты были написаны астрологами из месопотамской цивилизации, и сейчас они представляют собой древнейшие из известных записей о признаках лунного затмения.

"Знаки, возникающие в результате лунных затмений, имели большое значение для хорошего государственного управления и хорошо обдуманного правительства. В более поздние периоды есть немало доказательств того, что астрологические наблюдения были частью тщательно разработанного метода защиты короля и регулирования его поведения в соответствии с желаниями богов", – считают ученые.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект помогает ученым расшифровать древнейшую человеческую письменность.

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