Ученые прочли древние таблички Вавилона: их содержание шокировало

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Slava Kot
Около столетия специалисты пытались расшифровать глиняные таблички из Вавилона, которые были записаны более 3000 лет назад. Благодаря искусственному интеллекту это удалось сделать, а их содержание удивило ученых. В древнем послании говорится о зловещих признаках смерти и разрушениях. Однако для современных людей это хорошо знакомые астрономические явления.
Глиняные таблички из Вавилона. Фото из открытых источников
Команда ученых подробно исследовала четыре таблички, происходящие из древнего города Сиппар на территории современного Ирака. Использовав искусственный интеллект, исследователи смогли расшифровать текст и опубликовали свою работу в научном журнале Journal of Cuneiform Studies.
Оказывается, записанные тексты – это наблюдение за лунными затмениями, которые в Вавилоне не воспринимались исключительно как астрофизические явления, а объяснялись влиянием злых сил. Согласно поверьям того времени, лунные затмения должны были быть предвестниками трагедии. Большинство текстов касались предсказаний бедствий, в том числе убийств, восстаний, поражения в войне, чумы, голода, засухи, неурожая и прочего.
Элам – это одна из самых старых известных цивилизаций, древняя страна, которая находилась на юго-западе Ирана.
Еще одно пессимистическое пророчество говорило о крахе, если лунное затмение произойдет вечером.
Как говорят авторы исследования, тексты были написаны астрологами из месопотамской цивилизации, и сейчас они представляют собой древнейшие из известных записей о признаках лунного затмения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект помогает ученым расшифровать древнейшую человеческую письменность.
Также "Комментарии" писали о том, что ученые разрушили великий миф об острове Пасхи.
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