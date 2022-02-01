Ученые подсчитали точное количество видов деревьев в мире: их оказалось больше, чем ожидали

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Карина Ожерельева
От дерева головоломки обезьян в Перу до тасманийской голубой камеди в Австралии, от баобабов Мадагаскара до гигантской секвойи в Калифорнии – мир наделен множеством видов деревьев. Сколько? Новое исследование имеет ответ. Об этом сообщает Reuters.
Солнце восходит за деревьями баобабов - Reuters
31 января исследователи обнародовали крупнейшую в мире базу данных о лесах, которая содержит более 44 миллионов отдельных деревьев на более чем 100 000 участках в 90 странах, что помогло им подсчитать, что на Земле насчитывается около 73 300 видов деревьев.
Эта цифра примерно на 14% превышает предварительные оценки. По оценкам исследователей, из этого общего количества существует около 9200 на основе статистического моделирования, но наука еще не идентифицировала их, причем большая часть из них растет в Южной Америке, сказали исследователи.
Было обнаружено, что в Южной Америке, где расположены тропические леса Амазонки с огромным биологическим разнообразием и далекие леса Анд, обитает 43% видов деревьев на планете и наибольшее количество редких видов, примерно 8200.
Деревья и леса – это гораздо больше, чем просто продуценты кислорода, сказал Роберто Каццолла Гатти, профессор биологического разнообразия и охраны природы в Университете Болонья в Италии и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Было обнаружено, что в Южной Америке насчитывается около 27 000 известных видов деревьев и 4 000 еще не идентифицированы. Евразия имеет 14 000 известных видов и 2 000 неизвестных, за ней следуют Африка (10 000 известных/1 000 неизвестных), Северная Америка, включая Центральную Америку (9 000 известных/2 000 неизвестных) и Океания (7000 известных/2000 неизвестных).
Это исследование не подсчитало общее количество отдельных деревьев во всем мире, но исследование 2015 года, проводившееся одним из соавторов, оценило эту цифру примерно в 3 триллиона.
Новое исследование выявило глобальные горячие точки разнообразия деревьев в тропиках и субтропиках Южной Америки, Центральной Америки, Африки, Азии и Океании. Также было определено, что около трети известных видов можно отнести к редким.
Как сообщали ранее "Комментарии", ученые назвали точное время, когда динозавры погибли от астероида.
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