Ученые подсчитали точное количество видов деревьев в мире: их оказалось больше, чем ожидали

От дерева головоломки обезьян в Перу до тасманийской голубой камеди в Австралии, от баобабов Мадагаскара до гигантской секвойи в Калифорнии – мир наделен множеством видов деревьев. Сколько? Новое исследование имеет ответ. Об этом сообщает Reuters.

Солнце восходит за деревьями баобабов - Reuters

31 января исследователи обнародовали крупнейшую в мире базу данных о лесах, которая содержит более 44 миллионов отдельных деревьев на более чем 100 000 участках в 90 странах, что помогло им подсчитать, что на Земле насчитывается около 73 300 видов деревьев.

Эта цифра примерно на 14% превышает предварительные оценки. По оценкам исследователей, из этого общего количества существует около 9200 на основе статистического моделирования, но наука еще не идентифицировала их, причем большая часть из них растет в Южной Америке, сказали исследователи.

Было обнаружено, что в Южной Америке, где расположены тропические леса Амазонки с огромным биологическим разнообразием и далекие леса Анд, обитает 43% видов деревьев на планете и наибольшее количество редких видов, примерно 8200.

Деревья и леса – это гораздо больше, чем просто продуценты кислорода, сказал Роберто Каццолла Гатти, профессор биологического разнообразия и охраны природы в Университете Болонья в Италии и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Без деревьев и лесов у нас не было бы чистой воды, безопасных горных склонов, среды обитания многих животных, грибов и других растений, самых разнообразных наземных экосистем, поглотителей избытка углекислого газа, очистителей нашего загрязненного воздуха и т.д. Действительно, наше общество часто рассматривает леса как просто куски древесины, а деревья — как природные ресурсы, игнорируя их фундаментальную роль для человечества в предоставлении экосистемных услуг, стоящих за простым экономическим производством древесины, бумаги и целлюлозы" , — сказал Гатти.

Было обнаружено, что в Южной Америке насчитывается около 27 000 известных видов деревьев и 4 000 еще не идентифицированы. Евразия имеет 14 000 известных видов и 2 000 неизвестных, за ней следуют Африка (10 000 известных/1 000 неизвестных), Северная Америка, включая Центральную Америку (9 000 известных/2 000 неизвестных) и Океания (7000 известных/2000 неизвестных).

"Устанавливая количественный контрольный показатель, наше исследование способствует усилиям по сохранению деревьев и лесов. Эта информация важна, поскольку виды деревьев вымирают из-за вырубки лесов и изменения климата, и понимание ценности этого разнообразия требует от нас знать, что там есть, прежде чем мы его потеряем. Разнообразие видов деревьев является ключом к поддержке здоровых, продуктивных лесов и важно для глобальной экономики и природы ", — сказал соавтор исследования Питер Райх, лесной эколог из Университетов Мичигана и Университета Миннесоты.

Это исследование не подсчитало общее количество отдельных деревьев во всем мире, но исследование 2015 года, проводившееся одним из соавторов, оценило эту цифру примерно в 3 триллиона.

Новое исследование выявило глобальные горячие точки разнообразия деревьев в тропиках и субтропиках Южной Америки, Центральной Америки, Африки, Азии и Океании. Также было определено, что около трети известных видов можно отнести к редким.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые назвали точное время, когда динозавры погибли от астероида.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!