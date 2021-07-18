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Ученые подсчитали, когда на Земле исчезнет весь кислород

Группа исследователей из Технологического института Джорджии (США) и Университета Тохо (Япония) подсчитала, когда кислород исчезнет из атмосферы Земли

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Кислород — жизненно необходимый элемент почти для всех земных существ, в атмосфере его доля составляет около 20-23%. Но из-за растущей активности Солнца жизнь на планете будет под угрозой, поскольку атмосфера лишится большей части кислорода. Ученые подсчитали, когда это произойдет.

Ученые подсчитали, когда на Земле исчезнет весь кислород

Когда на Земле исчезнет весь кислород / Фото: goodfon

Исследователи из Технологического института Джорджии (США) и Университета Тохо (Япония) выяснили, что кислорода в атмосфере будет становиться все меньше. Примерно через 1,1 млрд лет его уровень упадет до 1%, что критически мало для поддержания жизни на Земле.

Это произойдет из-за того, что Солнце с "возрастом" станет ярче и будет сильнее нагреваться, что приведет к повышению температуры поверхности планеты и разрушению углекислого газа в атмосфере. Все это уничтожит растительную жизнь на Земле, а кислород выделяют именно фотосинтезирующие растения, в основном деревья и водоросли.

После резкого падения уровня кислорода атмосфера планеты будет перенасыщена метаном. Также ее будет характеризовать низкий уровень углекислого газа и отсутствие озонового слоя, то есть наша планета, скорее всего, будет местом для анаэробных форм жизни.

Напомним, если раньше освоение космоса и его колонизация считались фантастикой, то сейчас исследователи все чаще говорят об этом и продумывают варианты для создания автономных человеческих поселений вне Земли. Кроме Марса, ученые предложили рассмотреть для колонизации еще и Цереру — карликовую планету Солнечной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за глобального изменения климата с лица Земли могут исчезнуть удивительные и живописные места. Какие именно, узнайте в нашем материале.



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Источник: https://www.popmech.ru/popmem/677643-podschitano-kogda-na-zemle-zakonchitsya-ves-kislorod/
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