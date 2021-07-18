Ученые подсчитали, когда на Земле исчезнет весь кислород

Кислород — жизненно необходимый элемент почти для всех земных существ, в атмосфере его доля составляет около 20-23%. Но из-за растущей активности Солнца жизнь на планете будет под угрозой, поскольку атмосфера лишится большей части кислорода. Ученые подсчитали, когда это произойдет.

Когда на Земле исчезнет весь кислород / Фото: goodfon

Исследователи из Технологического института Джорджии (США) и Университета Тохо (Япония) выяснили, что кислорода в атмосфере будет становиться все меньше. Примерно через 1,1 млрд лет его уровень упадет до 1%, что критически мало для поддержания жизни на Земле.

Это произойдет из-за того, что Солнце с "возрастом" станет ярче и будет сильнее нагреваться, что приведет к повышению температуры поверхности планеты и разрушению углекислого газа в атмосфере. Все это уничтожит растительную жизнь на Земле, а кислород выделяют именно фотосинтезирующие растения, в основном деревья и водоросли.

После резкого падения уровня кислорода атмосфера планеты будет перенасыщена метаном. Также ее будет характеризовать низкий уровень углекислого газа и отсутствие озонового слоя, то есть наша планета, скорее всего, будет местом для анаэробных форм жизни.

Напомним, если раньше освоение космоса и его колонизация считались фантастикой, то сейчас исследователи все чаще говорят об этом и продумывают варианты для создания автономных человеческих поселений вне Земли. Кроме Марса, ученые предложили рассмотреть для колонизации еще и Цереру — карликовую планету Солнечной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за глобального изменения климата с лица Земли могут исчезнуть удивительные и живописные места. Какие именно, узнайте в нашем материале.





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