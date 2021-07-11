Не Марс: какую планету предложили колонизировать ученые

Если раньше освоение космоса и его колонизация считались фантастикой, то сейчас исследователи все чаще говорят об этом и продумывают варианты для создания автономных человеческих поселений вне Земли. Кроме Марса, ученые предложили рассмотреть для колонизации еще и Цереру — карликовую планету Солнечной системы.

Какую планету предложили колонизировать ученые (фото из открытых источников)

Финские исследователи говорят, что на этой планете, размещенной между Марсом и Юпитером, есть все необходимые элементы (железо, азот, углеводород, вода), которые можно было бы использовать для колонизаторского проекта.

Ученые также предположили, как может выглядеть база на Церере. Она бы состояла из нескольких спутников, объединенных между собой тросами с магнитными свойствами. Всех их расположат на орбите. Конструкция будет вращаться, чтобы достичь эффекта искусственной гравитации, которая будет приблизительно аналогична земной.

Полный оборот вокруг Цереры, согласно проекту, база будет делать за 66 секунд. Попасть с одного спутника на другой поможет специальная система транспорта в виде поезда, который будет работать на магнитной силе. На такой базе, согласно подсчетам, сможет проживать около 500 человек.

Отметим, что Церера — ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Она расположена в поясе астероидов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский миллиардер Илон Маск планирует в ближайшем будущем колонизировать Марс. В Сети даже показали, как может выглядеть на Красной планете первый город. По информации Dazed, компания планирует завершить строительство города на Марсе в 2100 году, а само строительство стартует в 2054 году.





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