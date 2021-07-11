logo
Русский Українська

BTC/USD

33836.51

ETH/USD

2125.75

LTC/USD

134.94

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Не Марс: какую планету предложили колонизировать ученые
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Марс: какую планету предложили колонизировать ученые

Финские исследователи предложили основать первую внеземную колонию на карликовой планете Церера

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Если раньше освоение космоса и его колонизация считались фантастикой, то сейчас исследователи все чаще говорят об этом и продумывают варианты для создания автономных человеческих поселений вне Земли. Кроме Марса, ученые предложили рассмотреть для колонизации еще и Цереру — карликовую планету Солнечной системы.

Не Марс: какую планету предложили колонизировать ученые

Какую планету предложили колонизировать ученые (фото из открытых источников)

Финские исследователи говорят, что на этой планете, размещенной между Марсом и Юпитером, есть все необходимые элементы (железо, азот, углеводород, вода), которые можно было бы использовать для колонизаторского проекта.

Ученые также предположили, как может выглядеть база на Церере. Она бы состояла из нескольких спутников, объединенных между собой тросами с магнитными свойствами. Всех их расположат на орбите. Конструкция будет вращаться, чтобы достичь эффекта искусственной гравитации, которая будет приблизительно аналогична земной.

Полный оборот вокруг Цереры, согласно проекту, база будет делать за 66 секунд. Попасть с одного спутника на другой поможет специальная система транспорта в виде поезда, который будет работать на магнитной силе. На такой базе, согласно подсчетам, сможет проживать около 500 человек.

Отметим, что Церера — ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Она расположена в поясе астероидов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский миллиардер Илон Маск планирует в ближайшем будущем колонизировать Марс. В Сети даже показали, как может выглядеть на Красной планете первый город. По информации Dazed, компания планирует завершить строительство города на Марсе в 2100 году, а само строительство стартует в 2054 году.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://cursorinfo.co.il/hi-tech/uchenye-iz-finlyandii-predlozhili-novuyu-planetu-dlya-kolonizatsii/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ