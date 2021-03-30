Как будет выглядеть первый город на Марсе (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Жизнь на Красной планете уже не кажется чем-то фантастическим, особенно на фоне новостей о том, что американский миллиардер Илон Макс планирует в ближайшем будущем колонизировать Марс. В сети даже показали, как может выглядеть там первый город.
Город на Марсе / Фото: abiboo_studio
Архитектурная студия Abibo, куда входят специалисты из разных стран, разработала проект города, который может быть построен на Марсе. По информации Dazed, компания планирует завершить строительство города на Марсе в 2100 году, а само строительство стартует в 2054 году.
Город будет называться Ньюве (Nüwa) в честь древнекитайской богини, а расположится он на одной из горных возвышенностей Красной планеты — Tempe Mensa. Локация была выбрана не случайно, ведь именно она поможет защитить 250000 потенциальных жителей от радиации и метеоритов, не лишая людей солнечного света.
Архитектурное бюро планирует, что марсианский город будет состоять из так называемых "макро-строений", расположенных внутри скалы и соединенных сетью лифтов. Передвигаться по городу люди смогут с помощью системы поездов и автобусов, а совершать прогулки — в искусственных парковых зонах под названием "зеленые купола".
На вершине скалы, в зоне Mesa, планируют разместить установки для выработки энергии, цеха по производству продуктов питания и различных товаров. Сначала все ресурсы будут доставлены с Земли, но в будущем все необходимые материалы люди смогут добывать на Марсе путем переработки углерода и других полезных ископаемых.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Марсоход Perseverance передал на Землю первое в истории видео с Марса.
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