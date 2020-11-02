Наверняка вы помните тот эпичный момент, когда главный герой бросает в лужу бензина окурок, она мгновенно вспыхивает, и пламя бежит по бензиновой "дорожке". А через несколько минут происходит мощный взрыв за спиной героя. Но возможно ли повторить нечто подобное в реальной жизни? Давайте попробуем это выяснить.

Ученые опровергли популярный миф из голливудских фильмов. Фото: unsplash

Чтобы узнать, действительно ли лужа бензина может вспыхнуть от брошенного окурка, исследователи провели занятный эксперимент. Так, известно, что им пришлось более 4 тысяч раз поджечь бензин с помощью тлеющих сигарет различных марок. Но результат был один и тот же: ни одна из них не начинала мгновенно вспыхивать.

А дело оказалось вот в чем: как только сигарету перестают "тянуть", то ее температура падает за считанные секунды. А бензин является опасным из-за воспламеняемости паров, а не самой жидкости. И когда эта жидкость не находится в закрытом пространстве, то только что потушенная сигарета никак не может зажечь пары, которые исходят. Эксперты также уверены в том, что пепел довольно быстро появляется, а это мешает возгоранию.

Но даже если это и так, все равно не стоит повторять подобную ситуацию в реальной жизни, советуют ученые.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые зафиксировали огромные вспышки в атмосфере Юпитера. Они абсолютно уверены в том, что подобное явление никак нельзя считать обычными молниями. Потому как в нем преобладали ультрафиолетовые вспышки серии Лаймана, который появляется из-за перехода электронов с возбужденных энергетических уровней в атоме водорода на первый. Эти данные позволили специалистам предположить, что они зафиксировали TLE.



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