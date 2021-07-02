Американские исследователи из Виргинского университета развенчали миф о том, что седина у молодых людей появляется в результате сильного стресса. Об этом пишет сайт Change.ua.

Ученые объяснили, о чем говорит ранняя седина

Ученым удалось установить, что седина в раннем возрасте возможно проявляется в том случае, если человек недостаточно спит.

Во время исследования, участие в котором приняли добровольцы возрастом от 20 до 50 лет, специалисты пришли к выводу, что дефицит сна или нестабильный дневной режим, увеличивают риск расстройства центральной нервной системы. Это и может стать одной из причиной ранней седины.

Отмечается, что среди участников были люди разных профессий, и специалисты подчеркнули, что стресс — не единственный фактор появления седых волос. Ученые определили, что рано седеют мужчины и женщины, которые слишком много работают и тратят на сон менее шести часов в сутки.

Вследствие переутомления, седина может появиться даже у 20-летних людей. Кроме того, ученые добавили, что седые волосы могут появиться как у тех, кто занимается физическими, так и умственными нагрузками.

Ранее портал "Комментарии" писал, что оказывается, что между цветом волос и нашей иммунной системой есть прямая взаимосвязь. Вы наверняка замечали, что люди, которые перенесли тяжелую болезнь, резко становятся седыми. Удивительно то, что подобный феномен может коснуться даже молодых людей, хотя их организм еще растет и активно развивается. Специалисты выяснили, почему так происходит.

В материале нашего издания также можно прочитать, что помогает предотвратить раннюю седину.

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