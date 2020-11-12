Ученые выяснили, какая взаимосвязь между сединой и иммунитетом

Оказывается, что между цветом волос и нашей иммунной системой есть прямая взаимосвязь. Вы наверняка замечали, что люди, которые перенесли тяжелую болезнь, резко становятся седыми. Удивительно то, что подобный феномен может коснуться даже молодых людей, хотя их организм еще растет и активно развивается. Специалисты выяснили, почему так происходит.

Какая взаимосвязь есть между сединой и иммунитетом. Фото: unsplash

Международной группе ученых, которая на протяжении многих лет изучает тему генетического старения, а также появление седины у человека, пришлось провести не один научный эксперимент. Они использовали грызунов и выяснили, что ген MITF, который регулирует уровень белков-интерферонов, которые противостоят вирусам и бактериям, уменьшает их количество в клетках-меланоцитах. А меланоциты — это клетки, которые отвечают за выработку пигмента для нашей кожи, радужки и волос. Вот почему цвет наших волос напрямую связан с иммунитетом.

"Это открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой", — поделился один из авторов этого эксперимента Уильям Паван.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько кислорода необходимо для мозга. Исследователи выяснили, что установить точный объем кислорода достаточно тяжело. Пока это не удалось сделать никому. Тем не менее они смогли продемонстрировать, что при оптимальной работе головного мозга, приблизительно половина кислорода расходуется на нервные клетки. А вторая часть – на остальные ткани мозга.

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