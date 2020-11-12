kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15902.37

ETH/USD

459.72

LTC/USD

58.64

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые выяснили, какая взаимосвязь между сединой и иммунитетом
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, какая взаимосвязь между сединой и иммунитетом

Эксперты установили и доказали связь генов, которые отвечают за цвет волос, с генами, которые контролируют иммунную систему

сегодня, 14:25
Автор:

Любовь Блажко

Оказывается, что между цветом волос и нашей иммунной системой есть прямая взаимосвязь. Вы наверняка замечали, что люди, которые перенесли тяжелую болезнь, резко становятся седыми. Удивительно то, что подобный феномен может коснуться даже молодых людей, хотя их организм еще растет и активно развивается. Специалисты выяснили, почему так происходит. 

Ученые выяснили, какая взаимосвязь между сединой и иммунитетом

Какая взаимосвязь есть между сединой и иммунитетом. Фото: unsplash

Международной группе ученых, которая на протяжении многих лет изучает тему генетического старения, а также появление седины у человека, пришлось провести не один научный эксперимент. Они использовали грызунов и выяснили, что ген MITF, который регулирует уровень белков-интерферонов, которые противостоят вирусам и бактериям, уменьшает их количество в клетках-меланоцитах. А меланоциты — это клетки, которые отвечают за выработку пигмента для нашей кожи, радужки и волос. Вот почему цвет наших волос напрямую связан с иммунитетом.

"Это открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой", — поделился один из авторов этого эксперимента Уильям Паван. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько кислорода необходимо для мозга. Исследователи выяснили, что установить точный объем кислорода достаточно тяжело. Пока это не удалось сделать никому. Тем не менее они смогли продемонстрировать, что при оптимальной работе головного мозга, приблизительно половина кислорода расходуется на нервные клетки. А вторая часть – на остальные ткани мозга.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/science/422372-uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-sedinoy-i-immunitetom/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ